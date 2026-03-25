Órákkal fog hosszabbodni a notebookok üzemideje

Kevesen elégedettek a notebookjuk akkus üzemidejével, főleg miután egy-két évnyi használatot követően látványosan gyengülni kezdenek az akkumulátoraik. Most végre olyan innováció történt, ami óriási mértékben növelheti a laptopok üzemidejét, ráadásul anélkül, hogy jobb akkuk kerülnének beléjük.

Áramspórolási célból akár 1 Hz-re is képes visszavenni a frissítési sebességet a notebookokba szánt, újfajta kijelző

Fotó: LG

Az akkus üzemidőt javító legújabb megoldással az LG kijelzőpaneleket fejlesztő részlege állt elő. A vállalat Oxide 1 Hz termékcsaládjába tartozó panelek óriási érdekessége, hogy képesek teljesen maguktól 1 Hz és 120 Hz között állítani a képfrissítési sebességüket, ezzel pedig normál használat mellett brutális energiaspórolást érnek el.

Csak akkor frissül a notebook képe, mikor erre szükség van

A notebookokban jelenleg használatos panelek jellemzően 60 Hz frissítési sebességen működnek, ami azt jelenti, hogy másodpercenként fixen 60 alkalommal frissítik a kijelzőn látható képet. Viszont a számítógépek használata során rendkívül gyakori, hogy másodperceken vagy perceken keresztül tökéletesen ugyanaz a kép látható a kijelzőn, így teljesen felesleges a panelen lévő kép gyakori újrarajzolása.

Ezekben az üresjárati helyzetekben az LG új típusú paneljei lecsökkentik a frissítési sebességet 1 Hz-re: ha nem változik a kép, akkor másodpercenként csak egyszer frissítik laptop kijelzőjét. Ez óriási áramspórolást tesz lehetővé, hiszen kevesebbet kell dolgoznia a panel elektronikájának.

Az LG szerint az új típusú kijelzője 48%-kal is növelheti a notebookok akkus üzemidejét pusztán azzal, hogy nem rajzolgatja újra teljesen feleslegesen a képet. Mindeközben viszont akár 120 Hz-re is képes, így ha mozgás történik, akkor azt rendkívül simán képes megjeleníteni.

A tájékoztatás szerint az Oxide 1 Hz panelek az idei Dell XPS laptopokban máris felbukkantak, ezeket a januári CES 2026 kiállításon mutatta be a gyártó, de akkor még titok volt, hogy milyen trükkre képes kijelző került beléjük. Az energiatakarékos panel csak nemrég került tömeggyártásba, és várhatóan jövőre pöröghet fel annyira az elérhető mennyiség, hogy márkától függetlenül érdemben terjedni tudjon az új laptopokban.