Ennyivel drágulnak a tavasz során a notebookok

Rég jöttek utoljára jó hírek a notebookok árai kapcsán, a bennük található rendszermemóriát és háttértárat adó memóriachipek is a többszörösükre drágultak az elmúlt év során. Ez a mesterséges intelligenciás cégek számlájára írható, olyan mértékben bővítik a szerveroldali számítási kapacitásukat, amivel képtelenek lépést tartani a lapkák gyártói, bár az egekbe szökött chipáraktól táncot lejtenek örömükben.

Egy év alatt körülbelül megnégyszereződött a notebookokban használatos memóriachipek ára

A legutóbb a Gartner elemzőcég szólalt meg az ügyben, a jelenlegi álláspontja szerint a chipárak miatt 2028-ra várhatóan semmilyen laptopot sem lehet majd újonnan 500 dollár, olyan bruttó 210 ezer forint alatt megvásárolni.

Az olcsó notebookra vágyóknak nem lesz más választásuk, minthogy használt terméket vegyenek maguknak.

Ekkorát drágulnak a következő hónapokban a notebookok

A legfrissebb fejleményt az ASUS szolgáltatta a laptopok drágulásának ügyében. A napokban egy termékbejelentés kapcsán közös sajtótájékoztatót tartott a Qualcommal a gyártó, ennek a kérdezz-felelek részében pedig elárulta, hogy mire számíthatnak az április és június közti második negyedévben a vevők.

Liao Yi-hsiang általános menedzser elmondta, hogy a kérdéses időszakban Tajvanon olyan 25-30 százalékkal drágulnak majd az ASUS márkájú laptopok.

Az információ univerzális érvényű, hiszen teljesen a memóriaárak növekedése kényszerítette ki az ASUS áremelését, így világszerte és márkától függetlenül ilyen drágulásra lehet számítani a következő hónapokban a notebookok piacán.

