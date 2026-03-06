Adatvédelmi rémálommá válhatnak az okosszemüvegek és nem csak a viselőik számára

Természetesen rendkívül naiv hozzáállásra utal a magánszféra bármilyen szintű védelmét feltételezni Mark Zuckerberg adatgyűjtő cégétől, azonban a svéd Svenska Dagbladet és Goteborgs-Posten újságok közös nyomozásának eredménye még így is meglepheti a Ray-Ban és Oakley márkájú okosszemüvegek viselőit.

Jó eséllyel nem gondolnák az okosszemüvegek viselői, hogy idegenek nézegethetik a privát felvételeiket

Fotó: Meta

A kiadványok leleplezték, hogy a Meta átláthatatlan elvek mentén és a felhasználók tudta nélkül alvállakozóknak továbbítja az okosszemüvegeikkel készített egyes fotókat, videókat, továbbá a szóbeli beszélgetések szöveges leiratait. Ennek célját a Meta AI mesterséges intelligencia tanítása jelenti.

A fotók és a videók esetében a dolgozóknak azonosítaniuk kell a rajtuk látható tárgyakat, míg a leiratok esetén azt kell meghatározniuk, hogy jó választ adott-e a Meta chatbotja a feltett kérdésre.

Afrikában landolnak az okosszemüvegekkel készült szexvideók

A lapoknak kenyai dolgozók leplezték le a helyzetet, állításuk szerint rendszeresen kapnak olyan anyagokat, amelyeket az okosszemüvegek viselői önszántukból biztosan nem engedtek volna elemezni. Házi szexvideók mellett volt, hogy a viselők pornófogyasztását, vécézését vagy bankkártyáját kellett nézegetniük, de a mesterséges intelligenciával folytatott, felkavaró témájú beszélgetések sem szokatlanok.

Rengeteg a dolgozókhoz eljutó felvétel nem extrém, de kukkolásnak érzik, hogy a viselők által privátnak hitt pillanatokat látnak bennük.

A kenyai dolgozók szerint az őket foglalkoztató cégek nagyon szigorúak, titoktartási szerződést kell aláírniuk, a munkaidejük alatt pedig kamerás megfigyelés alatt állnak. Nem vihetnek olyan eszközt a munkaállomásukhoz, amellyel rögzíteni tudnák az eléjük kerülő anyagokat.

A kiadványok szerint a Meta okosszemüvegek adatgyűjtése csak azzal akadályozható meg, hogy teljesen le kell tiltani bennük a mesterséges intelligenciás funkciókat. Olyat nem tehetnek meg a viselőik, hogy használják kérdések megválaszolására a Meta AI chatbotot, de nem engedik meg a szemüveg által rögzített információk esetleges emberi elemzését.

A hivatalos szervek közül elsőként a brit adatvédelmi hatóság (ICO) reagált az oknyomozásra. Írásban kérdéseket fog küldeni az adatgyűjtés működésének és törvényességének tisztázása érdekében a Metának.

Az okosszemüvegeknél tartva a napokban elérhetővé vált egy mobilapp, amely detektálni próbálja a termékeket viselők jelenlétét, miután egyre nagyobb problémát jelent a visszaélésszerű használatuk.