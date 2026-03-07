Tévesen hirdetik QLED-típusúnak ezeket az okostévéket

Ritkán szoktak egymással jogi vitába keveredni az okostévék gyártói, helyette klasszikus módon versengenek egymással a fogyasztók kegyeiért. Éppen ezért is okozott meglepetést, hogy a Samsung a világ számos országában pert indított a kínai TCL ellen, azt állítva, hogy egyes készülékeit a fogyasztókat megtévesztve jobb minőségű panellel szereltnek reklámozza.
A jelek szerint nem alaptalan a Samsung vádja, a Müncheni Regionális Bíróság a vállalat mellé állva kimondta, hogy TCL számos termékét tévesen reklámozza QLED-technológiásnak, azokban nem kvantumpontos megjelenítő található.
A Samsung műszaki érveket hozott fel a vádja mellett, a német bíróság pedig megalapozottnak találta, hogy kérdéses TCL okostévékben lévő kijelzők valóban nem tekinthetőek QLED-típusúnak.
Itthon is kapható volt az okostévék egy része
A bíróság kimondta, hogy TCL-nek fel kell hagynia a meglévő és jövőbeli termékeinek félrevezető reklámozásával. A döntés jogköri limitációból fakadóan csak Németországra vonatkozik, és nem világos, hogy a gyártó más országokban hajlandó lesz-e magától alkalmazni, amennyiben még mindig releváns a probléma.
A biztosan érintett TCL okostévék és tévécsaládok:
- QLED870,
- CM8B,
- C805,
- C655,
- C69B.
A termékek közül a C805 és a C655 itthon is kaphatóak voltak, de a jelek szerint a tavalyi év végére kifutottak, újonnan már nem vásárolhatóak meg.
Kapcsolódó érdekesség, hogy jövőben a TCL fogja készíteni a Sony márkanevű okostévéket.
