Tévesen hirdetik QLED-típusúnak ezeket az okostévéket

Ritkán szoktak egymással jogi vitába keveredni az okostévék gyártói, helyette klasszikus módon versengenek egymással a fogyasztók kegyeiért. Éppen ezért is okozott meglepetést, hogy a Samsung a világ számos országában pert indított a kínai TCL ellen, azt állítva, hogy egyes készülékeit a fogyasztókat megtévesztve jobb minőségű panellel szereltnek reklámozza.

A Samsung szerint egyszerűen nem igaz, hogy QLED-panelesek lettek volna a TCL érintett okostévéi

Fotó: Erik Mclean / Unsplash

A jelek szerint nem alaptalan a Samsung vádja, a Müncheni Regionális Bíróság a vállalat mellé állva kimondta, hogy TCL számos termékét tévesen reklámozza QLED-technológiásnak, azokban nem kvantumpontos megjelenítő található.

A Samsung műszaki érveket hozott fel a vádja mellett, a német bíróság pedig megalapozottnak találta, hogy kérdéses TCL okostévékben lévő kijelzők valóban nem tekinthetőek QLED-típusúnak.

Itthon is kapható volt az okostévék egy része

A bíróság kimondta, hogy TCL-nek fel kell hagynia a meglévő és jövőbeli termékeinek félrevezető reklámozásával. A döntés jogköri limitációból fakadóan csak Németországra vonatkozik, és nem világos, hogy a gyártó más országokban hajlandó lesz-e magától alkalmazni, amennyiben még mindig releváns a probléma.

A biztosan érintett TCL okostévék és tévécsaládok:

QLED870,

CM8B,

C805,

C655,

C69B.

A termékek közül a C805 és a C655 itthon is kaphatóak voltak, de a jelek szerint a tavalyi év végére kifutottak, újonnan már nem vásárolhatóak meg.

Kapcsolódó érdekesség, hogy jövőben a TCL fogja készíteni a Sony márkanevű okostévéket.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!