Megéri még 2026-ban okostévét venni?

Amikor televíziót vásárolunk, sokan automatikusan az okostévéket választjuk. Ezek a modellek beépített alkalmazásokat, internetkapcsolatot és streaming szolgáltatásokat kínálnak, így elsőre kényelmesebb megoldásnak tűnnek. Az utóbbi években azonban egyre többen választanak inkább egy egyszerűbb televíziót, és mellé egy külön streaming eszközt. Megnézzük, melyik megoldás lehet hosszabb távon praktikusabb és pénztárcabarátabb.

A mai televíziók túlnyomó többsége már okosfunkciókkal érkezik.

Az okostévé ma már szinte alap

A mai televíziók túlnyomó többsége már okosfunkciókkal érkezik. Ez azt jelenti, hogy a készülék saját operációs rendszert futtat, amelyen különböző alkalmazásokat telepíthetünk.

A legismertebb platformok közé tartozik például a Google TV, az Android TV, a Tizen vagy az LG webOS rendszere. Ezekkel közvetlenül a tévén érhetjük el a streaming szolgáltatásokat, videómegosztókat vagy akár játékokat is.

Ez kényelmes megoldás, mert nincs szükség külön eszközre. Elég csatlakozni az internethez, és már indulhat is a filmnézés.

A streaming eszközök egyre népszerűbbek

A külön streaming eszközök kis méretű kütyük, amelyek HDMI-n keresztül csatlakoznak a televízióhoz. Ilyen például egy streaming stick vagy egy kompakt médialejátszó.

Ezek gyakorlatilag ugyanazt tudják, mint egy okostévé rendszere, de külön hardveren futnak. A legtöbb modell saját operációs rendszert és alkalmazásboltot kínál.

A One Soundboxa például beépített hamgszórókat is tartalmaz, így soundbarként is használható.

A felhasználók sokszor azért választják ezeket, mert gyorsabbak és gyakrabban frissülnek, mint a televíziók beépített rendszerei.

Az okostévék egyik gyenge pontja a szoftver

Az okostévék egyik legnagyobb problémája, hogy a szoftveres támogatás gyakran korlátozott. A gyártók általában csak néhány évig frissítik a rendszert.

Ez azt jelenti, hogy egy idő után egyes alkalmazások nem működnek megfelelően, vagy egyáltalán nem érhetők el.

A televízió hardvere eközben még tökéletesen használható lenne, de a szoftver elavulása miatt a smart funkciók fokozatosan elveszíthetik az értéküket.

A külön streaming eszköz könnyebben cserélhető

A streaming eszközök egyik legnagyobb előnye a rugalmasság. Ha elavulnak vagy lassúvá válnak, egyszerűen lecserélhetjük őket.