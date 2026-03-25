Lebuktak a pedofil webhelyek látogatói

Egy nemzetközi akció során több mint 373 ezer olyan sötét webes oldalt kapcsoltak le, amelyek gyermekpornográfiával hitegették a látogatóikat, a pedofil weblapok mögött egyetlen bűnszervezet állt. Az Operation Alice névre keresztelt akciót az Europol vezette, és több mint húsz ország hatóságai működtek együtt az illegális tevékenység felszámolásában, itthonról a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni nyomozó osztálya vett részt az akcióban.

Nem csak a pedofil oldalak üzemeltetőit, de egyes látogatóikat is azonosították a rendőrök

Fotó: Shutterstock/Inna Kandybka

Az Europol tájékoztatása szerint az „Alice with Violence CP” néven futott hálózat 373 ezer sötét weben elérhető oldalból állt, a mögötte álló kínai bűnszervezet 2019 óta építette a rendkívüli bűnbirodalmat.

A weblapok azzal hitegetették a látogatókat, hogy 20-50 dollár közti összegért csomagokban fotókat és videókat vásárolhatnak, összesen olyan tízezer látogatójuk fizetett ezekért.

Ténylegesen viszont semmit sem kaptak a pénzükért, a komplett weblaphálózat egy átverés volt.

Az akció során a rendőröknek nem csak a weblaphálózatot sikerült teljesen lekapcsolniuk, de azonosították az üzemeltetőket is, továbbá meg tudták állapítani 440 a weblapok által átvert látogató személyazonosságát.

A weblapok azonosított látogatói ellen az országuk rendőrsége fog fellépni, büntetőeljárásra számíthatnak a hatályos jogszabályok szerint.

Az Europol tájékoztatása szerint a hamis gyermekpornográfiás weblaphálózat olyan 400 ezer dollárt, jelenlegi árfolyamon 135 millió forintot hozott a bűnszervezet konyhájára.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!