Titkos leárazásokkal kísérletezik a PlayStation

Szinte titkolni próbált kísérleten kapta a PSprices árkövető webhely a Sonyt, a számítógépes közönségtől csendben elbúcsúzott konzolos üzletága dinamikus árazást tesztel a PlayStation Store digitális áruházban. Ennek keretében más és más felhasználóknak eltérő árakon kínálja a tesztelésben résztvevő játékokat, a jelek szerint a normál árukhoz képest 5% és 17,5% közé eső leárazással.

A kevesebb bevétel is jobb a semmilyen bevételnél, vélik a PlayStation bölcsei

Fotó: Evgeniy Kondratiev / Unsplash

A webhely szerint egymással párhuzamos két nagyon hasonló dinamikus árazási rendszert is tesztel a PlayStation, de nem világos, hogy mi a különbség köztük.

Annyi biztos, hogy a kísérlet

olyan három hónapja kezdődött,

a világ 68 piacán 150-nél is több játék vesz részt benne,

a Sony mellett pedig többek közt a 2K Games, a Focus Entertainment, a Deep Silver, továbbá a Bethesda is részt vesz a tesztelésben.

A bevételét maximalizálná a PlayStation és a játékipar

A dinamikus árazás számos iparágban jelen van, a játékiparban sem újdonság. Általában úgy működik, hogy a termékeket vagy havidíjas szolgáltatásokat kínáló cégek az országok vásárlóerejéhez igazítják az áraikat.

Lemondanak az eladási ár vagy a havidíj egy részéről, mert így több vevőt vagy előfizetőt tudnak szerezni. Emiatt összességében több pénzt kereshetnek az adott országban, mintha „teljes áron” kínálnák a portékájukat.

A Sony mostani tesztjét az teszi különlegessé, hogy látszólag személyre szabottan célozza a konzolos játékosokat, továbbá a PlayStation Store nagy leárazásai során is működik. A célját az eladások maximalizálása jelenti, hiszen a reméltnél érdemben kevesebbért eladott digitális termékek is több bevételt hoznak annál, mintha semennyit sem fizetnének értük a játékosok.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!