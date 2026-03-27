Törvénysértően működnek a nagy pornóoldalak

Az Európai Bizottság előzetes megállapításai szerint több népszerű pornóoldal és erotikus platform, többek közt a PornHub, a Stripchat, az XNXX és az XVideos sem tett eleget annak érdekében, hogy megakadályozza a fiatalkorúak hozzáférését a tartalmaihoz. A vizsgálat tíz hónapon át zajlott, és megállapította az uniós digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) megsértését.

Csak rá kell nyomni a megfelelő gombra, és máris nézhetik a pornóoldalakat a fiatalok

A jelentés szerint a pornóoldalak által a felnőttkor igazolására használt jelenlegi rendszerek nem hatékonyak, csak megkérdezik a látogatóktól, hogy elmúltak-e már 18 évesek. A megállapítás szerint ez nem akadályozza meg ténylegesen a fiatalkorúak hozzáférését a felnőtt weboldalakhoz.

Óriási bírsággal fenyegetik a pornóoldalakat

A jelentéstevők hangsúlyozták, hogy a platformok nem végeztek kellően alapos kockázatelemzést, továbbá figyelmen kívül hagyták a gyermekvédelmi szervezetek szakvéleményeit.

A fiatalok védelme helyett az imázsuk és az üzleti érdekeik védelmére helyezik a hangsúlyt, a szolgáltatásaik társadalmi kockázatait nem veszik kellően figyelembe.

„A gyermekek egyre fiatalabb korban férnek hozzá felnőtt tartalmakhoz, ezért a platformoknak hatékony, de az adatvédelmet tiszteletben tartó megoldásokat kell bevezetniük a kizárásuk érdekében” – kommentálta a vizsgálat megállapításait Henna Virkkunen, az Európai Bizottság technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős ügyvezető alelnöke.

A vizsgált vállalkozások reagálhatnak a megállapításokra és javíthatják rendszereiket. Amennyiben ezt nem teszik meg a huzamos időn belül, akkor az Európai Bizottság véglegesen is megállapítja a jogsértést, majd az éves nemzetközi bevételük 6%-át kitevő bírságra számíthatnak.

