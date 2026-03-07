Egyszerű trükk, amivel gyönyörű képeket csinálhatunk a telefonnal

A modern okostelefonok kamerarendszere ma már nemcsak a szenzorokon és az optikán múlik, hanem legalább annyira a szoftveren is. A portré mód az egyik legjobb példa erre: mesterséges intelligenciával és mélységérzékeléssel választja le a témát a háttérről, majd finoman elmossa a mögötte lévő teret. Az eredmény az a bizonyos „bokeh” hatás, amit korábban csak nagy fényerejű objektívekkel és komoly fényképezőgépekkel lehetett elérni.

A porté mód által készített Bokeh-hatás nem csak az emberi portréknak áll jól.

A trükk ráadásul annyira egyszerű, hogy különösebb fotós tudás sem kell hozzá. Mégis látványos, közösségi médiára kész képeket kaphatunk vele.

Mi történik a háttérben?

A portré mód a kamera által rögzített képből megpróbálja elkülöníteni a fő témát és a hátteret. Ehhez mélységinformációt használ, amelyet vagy több kamera együttműködésével, vagy szoftveres elemzéssel számol ki. A háttér mesterséges elmosása kiemeli a témát, így a kép fókusza egyértelműbb lesz.

A jó portréfotó egyik alapelve ugyanis az, hogy a néző szeme azonnal a lényegre irányuljon. A portré mód ezt automatizálja.

Portréfotó: több mint egy szelfi

Természetesen a portré mód elsődleges terepe továbbra is az emberfotózás. Arcoknál különösen látványos a háttérelmosás, mert:

kiemeli az arcvonásokat

eltünteti a zavaró háttérelemeket

elegáns, „DSLR-hatású” képet ad

Érdemes azonban figyelni a fényre. A természetes, oldalról érkező fény sokkal szebb árnyékokat ad, mint az erős, felülről jövő megvilágítás. A portré mód gyakran kínál különböző fényhatásokat is, amelyekkel tovább finomíthatjuk az eredményt.

Étel és tárgy: így lesz látványos egy egyszerű kép

Kevesen használják, pedig a portré mód kifejezetten jól működik ételfotóknál is. Egy kávé, egy sütemény vagy egy tányér tészta sokkal étvágygerjesztőbb, ha a háttér finoman elmosódik, és a fókusz kizárólag az ételen marad.

A portré mód kifejezetten jól működik ételfotóknál is.

Ugyanez igaz tárgyfotózásra is. Egy új kütyü, egy könyv vagy akár egy óraszíj sokkal prémiumabb hatást kelt, ha nem a zsúfolt nappali háttérrel együtt jelenik meg, hanem vizuálisan leválasztva róla.

Itt különösen fontos, hogy közelebb menjünk a témához, és hagyjunk elegendő távolságot a háttér és a tárgy között. Minél nagyobb ez a távolság, annál természetesebb lesz az elmosás.