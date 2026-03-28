Újból és óriásit drágul a PS5 játékkonzol

Csak idő kérdése volt, hogy mikor kezdődik meg a játékkonzolok memóriaválság miatti áremelkedése. A divatnak megfelelően péntekre időzítve most elsőként a Sony állt elő az elkerülhetetlen rossz hírrel, hivatalosan április másodikától csúnyán megemeli a PS5 és a PS5 Pro játékkonzolok, továbbá a PlayStation Portal ajánlott fogyasztói árait.
Ez teljesen hallatlan a játékkonzolok piacán, egészen a mostani generációig az volt a megszokott, hogy az idő múlásával csökkent a termékek ára, amelyet elsősorban az előállítási költségek lefaragásával értek el a gyártóik.
Ezzel szemben a PlayStation 5 esetében olyan öt és fél év alatt ez már a harmadik globális áremelés, ráadásul egészen brutális mértékű.
Ennyivel drágulnak a PS5 konzolok
A már most is kifejezetten drágának mondható PS5 konzolok árát ezúttal 100 euróval, azaz durván 39 ezer forinttal emeli meg a Sony, míg a PlayStation Portal esetében olyan 12 ezer forintnak megfelelő 30 eurós drágulás lesz.
|Modell
|Jelenlegi ár
|Új ár
|Új ár forintban
|PS5 Slim Digital Edition
|499 euró
|599 euró
|~232 ezer forint
|PS5 Slim Disc Edition
|549 euró
|649 euró
|~252 ezer forint
|PS5 Pro
|799 euró
|899 euró
|~349 ezer forint
|PS Portal
|219 euró
|249 euró
|~97 ezer forint
Ugyan a PlayStationök árai hivatalosan április másodikán változnak, azonban lesz egy pár hetes időszak, mikor a meglévő készleteknek hála még hozzá lehet majd jutni a régi árakon a konzolokhoz. Ennek megfelelően aki a Sony konzoljaival szemez, az jobban teszi, ha nem halogatja sokáig a beszerzést.
