Újból és óriásit drágul a PS5 játékkonzol

Csak idő kérdése volt, hogy mikor kezdődik meg a játékkonzolok memóriaválság miatti áremelkedése. A divatnak megfelelően péntekre időzítve most elsőként a Sony állt elő az elkerülhetetlen rossz hírrel, hivatalosan április másodikától csúnyán megemeli a PS5 és a PS5 Pro játékkonzolok, továbbá a PlayStation Portal ajánlott fogyasztói árait.

A PS5 kiegészítői ezúttal nem drágulnak, azokban szerencsére nincs drága memória

Fotó: Onur Binay / Unsplash

Ez teljesen hallatlan a játékkonzolok piacán, egészen a mostani generációig az volt a megszokott, hogy az idő múlásával csökkent a termékek ára, amelyet elsősorban az előállítási költségek lefaragásával értek el a gyártóik.

Ezzel szemben a PlayStation 5 esetében olyan öt és fél év alatt ez már a harmadik globális áremelés, ráadásul egészen brutális mértékű.

Ennyivel drágulnak a PS5 konzolok

A már most is kifejezetten drágának mondható PS5 konzolok árát ezúttal 100 euróval, azaz durván 39 ezer forinttal emeli meg a Sony, míg a PlayStation Portal esetében olyan 12 ezer forintnak megfelelő 30 eurós drágulás lesz.

Modell Jelenlegi ár Új ár Új ár forintban PS5 Slim Digital Edition 499 euró 599 euró ~232 ezer forint PS5 Slim Disc Edition 549 euró 649 euró ~252 ezer forint PS5 Pro 799 euró 899 euró ~349 ezer forint PS Portal 219 euró 249 euró ~97 ezer forint

Ugyan a PlayStationök árai hivatalosan április másodikán változnak, azonban lesz egy pár hetes időszak, mikor a meglévő készleteknek hála még hozzá lehet majd jutni a régi árakon a konzolokhoz. Ennek megfelelően aki a Sony konzoljaival szemez, az jobban teszi, ha nem halogatja sokáig a beszerzést.

