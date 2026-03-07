Vigyázat, akár le is szállíthatják a repülőgépekről, ha erre nem figyel oda!

Nem mindenki tartja be a tömegközlekedés íratlan szabályait, így egy idő után a szolgáltatócégek kénytelenek írásba foglalni azokat, hogy legyen jogalapjuk fellépni a problémás utasokkal szemben. Most az amerikai United Airlines lépett erre az útra, csendben frissítette azt a szerződést, amelyet el kell fogadniuk az utasoknak a repülőgépein való utazáshoz.

Nincs több hangos zenehallgatás és videózás a United Airlines repülőin

Fotó: David Syphers / Unsplash

Az új szabály kimondja, hogy a repülőgépein már csak fülhallgatóval vagy fejhallgatóval lehet hangot lejátszó elektronikai eszközöket használni. A többek közt mobilokra, tabletekre, laptopokra is vonatkozó szabály célja, hogy ne kelljen más utasoknak tolerálniuk a társaik által hallgatott zenéket, a videók és a játékok hangját, mert az zavaró számukra.

Kitilthatja a repülőiről az utasokat a légitársaság

A United Airlines szabályzata szerint a szabályt megsértő utasok megakadályozhatóak a repülőgépekre való felszállásban, vagy akár utólag is leszállíthatóak azokról. Probléma esetén a légiutas-kísérők először megkérik a hangoskodókat, hogy használjanak fejhallgatót, ha pedig rendelkezésre áll, akkor az utazás idejére akár kölcsön is tudnak adni egyet.

A notórius szabályszegők esetében a légitársaság fenntartja a jogot, hogy örökre eltiltsa őket a járatain való utazástól.

A United Airlines reményei szerint az új szabálya segíthet javítani az utazási élményt, továbbá csökkentheti az utasok közti konfliktusokat.

