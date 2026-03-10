Így tesz rendet a nappaliban egy jól betanított robot

A rohanó hétköznapokban az emberek egyik legnagyobb nyűgét az otthonuk takarítása jelenti, rengeteg olyan időt elvisz a rendrakás és törölgetés, amelyet jobban szeretnének családdal, barátokkal, hobbival, kikapcsolódással eltölteni. Most az amerikai Figure nevű robotikai cég videón demonstrálta a humanoid robotját, amivel idővel megvalósítaná a kérdéses feladatok gépi elvégzését.

Videón demonstráltra a Figure, hogy rendrakásra és takarításra is képes a Helix humanoid robotja

Fotó: Figure

A vállalat első körben gyárakba és raktárakba szánja a Helixet, azonban idővel szeretne fogyasztói modellt is kínálni belőle, amely a háztartási munkákban segítené a vevőket.

Nem világos, hogy a Figure nappaliban való rendrakást és takarítást demonstráló videója mennyire megrendezett.

Viszont mindenképp egyértelművé teszi, hogy a robotja komótosan, de képes elvégezni a legtöbb háztartási munkát, plusz folyamatosan tanulhat a teljesítményének javítása érdekében.

Nagy kérés egy robottól, hogy tegye rendbe a nappalit

A Figure szerint a nappali rendbetétele az egyik legnehezebb kihívás a robotika számára. A tárgyak gyakran kiszámíthatatlanul hevernek szanaszét, a bútorok szűk útvonalakat hoznak létre, szilárd és puha tárgyakat is mozgatni kell anélkül, hogy kár keletkezne bennük.

Egyes feladatokhoz elég egy kéz, másokhoz kettő kell, műveleti sorrendek vannak. Elképzelhető, hogy egy feladat teljesítéséhez először félig el kell végezni egy másikat, csak utána lehet befejezni az eredeti műveletet.

A rendkívül komplex és értelmes irányítószoftver kifejlesztésén túl kihívást jelent még a gyerekek és a házi kedvencek jelenléte, vagy ha más gépekkel, például robotporszívókkal kell együtt dolgozni. Mindezek tetejébe az ár kérdése is kikerülhetetlen, jelenleg a fogyasztók egészen apró százaléka engedhetne meg magának egy efféle robotot.

Mindezek ellenére a Figure úgy véli, hogy a fenti videón a jövő látható.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!