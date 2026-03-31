Robotkutyák ijesztik el a lakóparkot mustráló betörőket

Egy atlantai lakópark szokatlan módszerhez folyamodott a betörések miatt: az éjszaka során félig automatizált robotkutyákkal járőrözik a biztonsági szolgálata A GE Lofts lakói tavaly november óta követeltek jobb megoldást a vagyonvédelmükre, miután hat fegyveres tolvaj a jó világítás, a biztonsági kamerák, továbbá a kerítés ellenére behatoltak éjszaka a parkolóba, majd feltörték és kirabolták az összes ott parkolt járművet.

Egyelőre nagy sikerrel védik az atlantai lakóparkot a robotkutyák

A vezetőség több hónapnyi mérlegelés után szokatlan koncepcióval állt el, az Undaunted Robotics Security biztonsági cégtől származó robotkutyák kipróbálása mellett döntött.

Ezek alapvetően automatikusan járőröznek napi nyolc órában, de ha bármi gyanús történik, akkor értesítést kapnak a vagyonőrök, és távolról átveszik felettük az irányítást. Körbenéznek a területen, szükség esetén a saját hatáskörükben vagy a rendőrség bevonásával intézkednek.

A parkolóban és az épülettömb körül járőröző kutyák hangszórókkal és mikrofonokkal is el vannak látva, a vagyonőrök beszélni tudnak rajtuk keresztül másokkal, nem csak látnak a kameráikon át.

Kergettek már el betörőt a robotkutyák

Az új járőrök egyelőre nagy sikernek bizonyultak, tartanak tőlük annyira a betörők, hogy elkerülik a védett területet. Egy illetéktelen behatoló nemrég szerencsét próbált a parkolóban, azonban a biztonsági szolgálat képes volt egyszerűen elkergetni az egyik robot kutyával.

Kihozták a kutyát, erre azonnal elment, nagyon menő volt

– mesélte az egyik lakó a Fox5 Atlanta csatornának.

Az Undaunted Robotics biztonsági cég 2025 januárjában indult, elmondása szerint Atlanta különböző pontjain már 60 robotrobotkutyákkutyával járőrözik.

