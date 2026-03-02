Kiderült, hogy mire jó a Honor robotmobilja

Tavaly ősszel a Honor jelentős értetlenkedést kiváltva bemutatta a Robot Phone koncepció telefonját. A robotmobil nagy érdekessége, hogy a hátuljából egy robotkar végére helyezett kamera pattan ki, ami képes magától nézelődni, de nem volt magától értetődő, hogy tulajdonképpen mire jó ez az egész.

Négy tengely mentén képes mozogni a Honor robotmobil kameramozgató karja

Fotó: HONOR

A vállalat most az MWC 2026 kiállításon végre működőképes prototípus verzióban demonstrálta a készüléket, azonban továbbra is csak koncepcióként hirdeti, még mindig nem biztos a piacra kerülése.

A robotkar alapvetően a készülék hátlapjában lakik. A kamera aktiválásakor motorizáltan kiugrik onnan, és négy tengely mentén képes magától forgatni-mozgatni a végére helyezett kamerát.

A tartalomkészítőknek jöhetne jól a robotmobil

A Honor szerint a kamera képes lehet mesterséges intelligenciával detektálni a környezetét, és ennek megfelelően reagálni, például bólogathat a zenére. Ez persze csak partitrükk, de a videós tartalmak készítőinek jól jöhetne a készülék, hiszen fejlett képstabilizációval rendelkezik, és a motoros mozgásnak köszönhetően képes követni a videón szereplő személyt.

Az utóbbi miatt például a youtuberek megtehetnék azt, hogy leraknák egy helyre a készüléket, majd szabadon mozoghatnának a környezetében. A robotkaros kameramozgatásnak köszönhetően a telefon képes volna folyamatosan a kép közepén tartani őket.

Ennek megfelelően nem teljesen értelmetlen a robotmobil, de nem világos, hogy miként válhatna tömegtermékké.

A robotkaros kamera biztosan őrülten megdrágítaná a készüléket, és a többség számára nem lenne elég hasznos ahhoz, hogy kifizessék a felárát. A tömeggyártás elindításához viszont nélkülözhetetlen, hogy legyen kellő érdeklődés a mobil iránt, így látszólag rezeg a léc, jó esély van rá, hogy végül nem sül ki semmi a piacon ténylegesen megvásárolható a koncepcióból.

