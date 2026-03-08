Elképesztő biztonsági veszélyt jelenthetnek ezek a készülékek és mégis egyre népszerűbbek

Továbbra sem kezelik kellő komolysággal az internetre csatlakozó eszközök gyártói a biztonság kérdését. Február közepén sokkoló beszámolóval állt elő a The Verge, egy biztonsági kutató demonstrálta számára, hogy képes meghackelni olyan hétezer DJI Romo robotporszívót.

Titokban idegenek leskelődhettek volna a DJI Romo robotporszívó kameráján át

Fotó: DJI

Sammy Azdoufal eredetileg nem kívánt bilit borítani, azt szerette volna, ha szórakozásból képes lenne a PS5 kontrollerével távolról irányítani az újmódi takarítógépét. A Romo hálózati kommunikációjának vizsgálata során derült ki, hogy a DJI sebezhetőségekkel és átgondolatlanságokkal teli architektúrája miatt ennél jóval többre is képes.

Leselkedni tudott világszerte olyan hétezer a vevőknél használatban lévő Romo kameráján keresztül, képes lett volna távolról irányítani a robotporszívóikat.

Folyamatosan javítja a robotporszívók hibáit a DJI

A döbbenetes leleplezés nem hagyta hidegen a kínai gyártót, megkezdte a felfedezett problémák rohamtempójú javítását. A The Verge szerint mostanra számos sebezhetőséget megszüntetett, február végére a robotporszívók illetéktelen távoli hozzáférési gondját is javította, Sammy Azdoufalnak pedig 30 ezer dollár, azaz bő tízmillió forint jutalmat adott.

Viszont ezzel még nincs vége az dalnak. A The Verge szerint van egy annyira súlyos hiba is a DJI Romo rendszerében, amelyet etikai okból leírni sem mert az eredeti beszámolójában.

A DJI szerint folyik a munka a vevők védelme érdekében eltitkolt hiba javításán, de a teljes informatikai háttérrendszert át kell miatta alakítani, várhatóan március végére fog elkészülni a munkával.

