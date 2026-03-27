Ajjaj, Európában is megjelennek a robottaxik

Eddig nem arattak osztatlan sikert a robottaxik. Az Egyesült Államok egyes városaiban már évek óta rendszeres szereplői a közúti forgalomnak, azonban leginkább csak az üzemzavaraik kapcsán kerültek a hírekbe, plusz továbbra is tömegek néznek gyanakodva az emberi sofőr nélküli járművekre. Mindezek tetejébe az is kérdéses, hogy egyáltalán olcsóbbak-e a taxiknál, pedig a robottaxis cégek egészen eddig ezt próbálták hangoztatni a fő előnyükként.

Így néz ki a Verne robottaxija, Arcfox Alpha T5 a típusneve

Fotó: Verne

Most nagy bejelentést tett a horvát Verne startup, a belátható jövőben el kívánja indítani Európa első robottaxi szolgáltatását. A vállalat szerint a kocsik önvezető technológiáját a Pony.ai startup adja, míg magukat a járműveket a kínai BAIC szolgáltatja, ez a márka pont most lép be a magyar piacra.

A Verne harmadik kritikus fontosságú partnere az Uber lesz: a horvát cég felel majd a járműflotta üzemeltetéséért, míg az utóbbi mobilappján keresztül lesz kérhető a robottaxik kivonulása.

Egész Európában robottaxizna a Verne

A Verne tájékoztatása szerint robottaxijai már aktív tesztelés alatt állnak a horvát fővárosban, Zágráb lesz az első település, amely önvezető taxikat kínál majd az európai kontinensen. Mindezt ráadásul csak a szerény kezdetnek szánja, idővel járművek ezreiből álló flottát szeretne, amelyek Európa számos országában fuvaroznák az utasokat.

