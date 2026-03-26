wifi

Ilyen wifi routere van? Azonnal frissítenie kell!

Távolról feltörhetik a hackerek. Elérhetőek az érintett routerekhez a javítások.
Rendkívül súlyos hibáról számolt be a hálózati eszközöket gyártó TP-Link, az egyik otthoni felhasználásra szánt wifi router termékcsaládjában rendkívül súlyos sebezhetőség lapul. A jogosultságkezelési hibát kihasználva a támadók távolról és automatizáltan felhasználói joggal képesek kódfuttatást elérni, akár kártevővel fertőzött rendszerszoftvert is telepíthetnek a termékekre.

A TP-Link NX családjába tartozó routereket érinti a súlyos sebezhetőség
A TP-Link NX családjába tartozó routereket érinti a súlyos sebezhetőség
A TP-Link tájékoztatása szerint a súlyos hiba által érintett routerekre már kiadta a szükséges szoftverfrissítést, de a használóiknak manuálisan kell azt telepíteniük. Szerencsére modern termékekről van szó, így nem muszáj a böngészős beállítófelületükön kattintgatni, csak rá kell nyomni a routerekhez tartozó mobilappban a szoftverfrissítés telepítésére.

A sürgősen frissítendő TP-Link wifi routerek:

  • Archer NX200,
  • Archer NX210,
  • Archer NX500,
  • Archer NX600.

Meglepő trükkel javítható a wifi routerek jelerőssége

A wifi routereknél tartva a napokban figyelmet kapott egy trükk, amellyel ingyen és fillérekért javítható lehet a wifi jelerősség, csak egy kis alufóliára van szükség.

