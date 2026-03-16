Azonnal törölje ezt az SMS-t! Új banki csalás terjed Európában

Az úgynevezett smishing – vagyis az SMS-ben érkező adathalászat – az utóbbi években látványosan elterjedt. A módszer egyszerű: a csalók egy rövid üzenetet küldenek, amelyben valamilyen sürgős problémára hivatkoznak.
Az üzenet gyakran úgy tesz, mintha egy banktól, csomagküldő szolgáltatótól vagy állami intézménytől érkezett volna. A cél mindig ugyanaz: rávenni az áldozatot arra, hogy egy linkre kattintson.
A link azonban nem a valódi szolgáltató oldalára vezet, hanem egy hamis weboldalra, amely kifejezetten az adatok megszerzésére készült.
Így működik az új SMS-csalás
A most terjedő kampányban az üzenet általában valamilyen banki problémára hivatkozik. Például azt állítja, hogy biztonsági okból zárolták a számlát, vagy gyanús tranzakciót észleltek.
Az SMS arra kéri a címzettet, hogy azonnal erősítse meg az adatait egy megadott linken keresztül. Az üzenet szövege sokszor sürgető hangvételű, hogy a felhasználó pánikba essen és gyorsan cselekedjen.
A link egy olyan oldalra vezet, amely nagyon hasonlít egy valódi banki felületre. Ha valaki itt megadja a belépési adatokat vagy a bankkártya adatait, azok közvetlenül a csalókhoz kerülnek.
A csalók egyre hitelesebb üzeneteket küldenek
Az ilyen támadások egyik veszélye, hogy az SMS-ek egyre hihetőbbek. Sok esetben a támadók valódi banki értesítések stílusát utánozzák.
Előfordul az is, hogy az üzenet ugyanabba az SMS-szálba kerül, ahol korábban valódi banki értesítéseket kaptunk. Ez különösen megtévesztő lehet, mert első pillantásra hitelesnek tűnik.
A csalók gyakran hivatalosnak hangzó megfogalmazást használnak, és rövid határidőt adnak a reagálásra. Ez pszichológiai nyomást gyakorol a címzettre.
Ezek az üzenetek különösen gyanúsak lehetnek
Az SMS-es csalások gyakran hasonló mintát követnek. Érdemes különösen óvatosnak lenni, ha az üzenet:
- sürgős problémára hivatkozik a bankszámlával kapcsolatban
- egy linkre kattintva kéri az adatok megerősítését
- ismeretlen vagy rövidített webcímet tartalmaz
A bankok általában nem kérnek érzékeny adatokat SMS-ben vagy ilyen módon küldött linken keresztül.
Mit tegyünk, ha ilyen üzenetet kapunk?
Ha gyanús SMS érkezik, a legfontosabb, hogy ne kattintsunk a benne található linkre. Az ilyen üzeneteket érdemes egyszerűen törölni.
Ha bizonytalanok vagyunk, mindig a bank hivatalos alkalmazásán vagy weboldalán keresztül ellenőrizzük a számlánkat. Így biztosak lehetünk abban, hogy valódi felületet használunk.
Ha valaki már megadta az adatait egy ilyen oldalon, érdemes azonnal felvenni a kapcsolatot a bankkal, és szükség esetén letiltatni a bankkártyát.
A csalók a figyelmetlenségre építenek
Az SMS-es adathalász támadások sikerének egyik fő oka, hogy az emberek sokszor gyorsan és automatikusan reagálnak az üzenetekre. Egy sürgősnek tűnő banki értesítés könnyen pánikot kelthet. A csalók pontosan erre építenek. Minél gyorsabb reakciót szeretnének kiváltani, annál nagyobb eséllyel sikerül megszerezniük az adatokat. Éppen ezért a legfontosabb védekezés a tudatosság. Ha egy üzenet sürget, adatokat kér, vagy gyanús linket tartalmaz, érdemes megállni egy pillanatra és alaposan átgondolni, valóban hiteles-e a feladó.
