Azonnal törölje ezt az SMS-t! Új banki csalás terjed Európában

Az úgynevezett smishing – vagyis az SMS-ben érkező adathalászat – az utóbbi években látványosan elterjedt. A módszer egyszerű: a csalók egy rövid üzenetet küldenek, amelyben valamilyen sürgős problémára hivatkoznak.

Vigyázzunk, mert a mobiltelefonos csalók is sok pénzt húzhatnak ki a zsebünkből! Akár egy SMS is elég lehet hozzá!

Az üzenet gyakran úgy tesz, mintha egy banktól, csomagküldő szolgáltatótól vagy állami intézménytől érkezett volna. A cél mindig ugyanaz: rávenni az áldozatot arra, hogy egy linkre kattintson.

A link azonban nem a valódi szolgáltató oldalára vezet, hanem egy hamis weboldalra, amely kifejezetten az adatok megszerzésére készült.

Így működik az új SMS-csalás

A most terjedő kampányban az üzenet általában valamilyen banki problémára hivatkozik. Például azt állítja, hogy biztonsági okból zárolták a számlát, vagy gyanús tranzakciót észleltek.

Az SMS arra kéri a címzettet, hogy azonnal erősítse meg az adatait egy megadott linken keresztül. Az üzenet szövege sokszor sürgető hangvételű, hogy a felhasználó pánikba essen és gyorsan cselekedjen.

A link egy olyan oldalra vezet, amely nagyon hasonlít egy valódi banki felületre. Ha valaki itt megadja a belépési adatokat vagy a bankkártya adatait, azok közvetlenül a csalókhoz kerülnek.

A csalók egyre hitelesebb üzeneteket küldenek

Az ilyen támadások egyik veszélye, hogy az SMS-ek egyre hihetőbbek. Sok esetben a támadók valódi banki értesítések stílusát utánozzák.

Előfordul az is, hogy az üzenet ugyanabba az SMS-szálba kerül, ahol korábban valódi banki értesítéseket kaptunk. Ez különösen megtévesztő lehet, mert első pillantásra hitelesnek tűnik.

A csalók gyakran hivatalosnak hangzó megfogalmazást használnak, és rövid határidőt adnak a reagálásra. Ez pszichológiai nyomást gyakorol a címzettre.

Ezek az üzenetek különösen gyanúsak lehetnek

Az SMS-es csalások gyakran hasonló mintát követnek. Érdemes különösen óvatosnak lenni, ha az üzenet:

sürgős problémára hivatkozik a bankszámlával kapcsolatban

egy linkre kattintva kéri az adatok megerősítését

ismeretlen vagy rövidített webcímet tartalmaz

A bankok általában nem kérnek érzékeny adatokat SMS-ben vagy ilyen módon küldött linken keresztül.