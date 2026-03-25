Megbukott a Sora, a ChatGPT fejlesztőjének videókészítője

Nem csak a ChatGPT-vel rengette meg a világot a piacvezető OpenAI mesterséges intelligenciás vállalat. A 2024 végén bemutatott Sora videógenerálóval azt ígérte, hogy forradalmasítani fogja a filmipar működését, továbbá bárkiből profi filmrendezőt avanzsál – csak le kell írni szóban az MI-alapú eszközének, hogy mi legyen az elkészíteni kívánt videón.

Pillanatkép egy Sora 2 mesterséges intelligenciával generált videóból

Az eredeti bemutatása óta óriásit fejlődött a Sora, tömegessé is vált a használata, például a YouTube-ra videókat készítők körében is alapeszközzé vált, amennyiben használnak MI-alapú videógenerálást a produkcióikban.

Éppen ezért is ért mindenkit derült égből villámcsapásként, hogy az OpenAI megbukottnak tekinti a projektet, és nagyon hamarosan teljesen lekapcsolja a Sora videógenerálót, vége van a pályafutásának.

Túlságosan nagy luxus volt a Sora

A fejlesztőcég semmiféle magyarázatot nem adott a Sora lekapcsolására, ám az extrém döntés hátterében biztosan gazdasági észszerűségek állnak. A Sora elkészítése, tanítása, a tényleges működtetése csillagászati összegbe került, miközben a gazdaságossá tételére realisztikusan nem volt mód.

A korábbi előrejelzésében az OpenAI csak idénre 14 milliárd dolláros üzemi veszteséggel számolt, aminek legalább a harmadát a Sora mínusza adta volna.

Ez teljességgel tarthatatlan, az OpenAI kénytelen csökkenteni a veszteségét, és az olyan termékeire fókuszálni, amelyekben megvan a potenciál a nyereségesség elérésére. Elsősorban a ChatGPT-re, továbbá annak a programozásra specializált változatára kell gondolni.

A Sora lekapcsolása a fordulópont a generatív mesterséges intelligenciás iparban. Megkezdődött a kijózanodás korszaka, mikor kénytelenek elfogadni a MI-cégek vezetői, hogy nem végtelen a befektetők pénze és türelme, ígéretek helyett most már megtérülést szeretnének látni.

A hírek szerint a Sora lekapcsolása még az OpenAI dolgozóit is meglepetésként érte, nem gondolták volna, hogy ennyi befektetés és munka után, egyik napról a másikra vége lesz a dalnak.

