Elképesztően morbid a Spotify zenélő halotti urnája

Polgárpukkasztó kollaborációra lépett az üdítőkben utazó Liquid Death és a Spotify, 150 darabos limitált darabszámban halotti urnát dobtak piacra az Egyesült Államokban. Az Eternal Playlist Urn szenzációja, hogy Bluetooth hangszóró van beleépítve, így az ötlet szerint a síron túlról is hallgathatóak a kedvenc zenék, hogy kevésbé legyen unalmas a halál.

Túlvilági lejátszási lista is jár a Spotify zenelejátszó urnájához

Fotó: Spotify

A darabonként 495 dollárért, azaz nettó 158 ezer forintért kínált termékhez egy Eternal Playlist Generator nevű webalkalmazás is jár. Ezzel hosszú lejátszási listák generálhatóak olyan kérdésekre válaszolva, mint például „Mi az örökkévaló hangulatod?” vagy „Mi a kedvenc, szellemek által kiadott zajod?”.

Jobb nem rendeltetésszerűen használni a Spotify urnáját

Az urna beépített akkuról működik, amelyet USB-C kábelen keresztül tudnak tölteni a vevők vagy a hozzátartozók. A működéséhez mobilhoz vagy hasonló eszközhöz is párosítani kell, hiszen arról jön a digitális zene a hangszóróra.

Emiatt nem célszerű valódi urnaként hasznosítani, hacsak nem otthon vannak a hamvak, hogy a rokonok gondoskodni tudjanak a zenelejátszás működéséhez szükséges töltögetésről és mobilról.

A termék persze csak egy reklámfogás, amelynek az volt a célja, hogy a hírekbe kerüljenek a márkák, nem érdemes komolyan venni.

A két cég közül szinte biztosan a Liquid Death állt elő a koncepcióval, a vállalat híres a megbotránkoztató felhajtásairól. Másfél éve koporsó formájú italhűtőt bocsátott árverésre a Yeti márkával való együttműködése során, valaki végül 68 ezer dollárt, mai árfolyamon 22 millió forintot fizetett az egyedi portékáért.

