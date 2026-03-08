Hírlevél
SSD

Hipp-hopp el fog szállni az SSD-háttértárak ára

6 órája
Olvasási idő: 3 perc
A mostanihoz képest az őszre megtriplázódhat a költségük. Az SSD is áruhiteles termékké válik.
SSDháttértárszámítógéplaptop

A memóriaválság kapcsán eddig a rendszermemóriaként használt DRAM chipek drágulása volt a fő téma, ezeket az egy évvel ezelőttihez képest három-négyszeres áron kínálják a memóriagyártók, ezzel soha nem látott áremelkedést hozva többek közt a mobilok, a tabletek, továbbá a laptopok piacán. Viszont nem csak ezt a chipfajtát érinti a krízis, a többek közt SSD-háttértárakban használt NAND chipek ára is durván kilőtt.

A második negyedévben is duplázódhat az SSD meghajtókban is használt NAND chipek ára
A második negyedévben is duplázódhat az SSD-meghajtókban is használt NAND chipek ára
Fotó: Samsung Memory / Unsplash

Ennek már jó ideje látványos következményei vannak a fogyasztói piacon. Konkrét példát hozva a modern számítógépekben tipikusnak mondható, 1 TB kapacitású M.2 SSD-t 50 ezer forint alatt már alig kapni, tavaly ilyenkor válogatni lehetett a fele ennyibe kerülők között.

Mindez viszont csak a kezdet, az idei első negyedévben a chipgyártók megduplázták a NAND chipek árait, és a dél-koreai Sedaily információi szerint a második negyedévben is ugyanerre készülnek.

Hónapokon belül ki fog lőni az SSD-meghajtók ára

Mindez azt jelenti, hogy idén őszre a mostanihoz képest két-háromszorosára lőhet ki a kiskereskedelemben kapható SSD-meghajtók ára. Természetesen más eszközök is használják ezeket a chipeket, például a mobilok és a laptopok, ezek esetében a gyártók részben áremeléssel, részben a termékeik tárolókapacitásának csökkentésével reagálhatnak.

