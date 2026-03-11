Ingyen gyorsulhatnak a számítógépek SSD-háttértárai

Folytatódik a Windows háttérbeli működésének modernizációja, ennek keretében a Microsoft szakemberei többek közt egy olyan problémát kezdtek megoldani, amelynek a létezéséről a többség nem is tudott. A kezdeményezést a számítógépekben lévő SSD-háttértárak írási és olvasási sebességének a felgyorsítása jelenti, ennek érdekében a cég egy teljesen új meghajtóprogramot készített az NVMe modellekhez.

Nem képes már tartani a sebességet a modern SSD-kkel a Windows, ezt gondot orvosolja az új meghajtóprogram

Fotó: Western Digital

A probléma gyökere, hogy a modern NVMe háttértárakat a Windows jelenleg egy olyan meghajtószoftveren keresztül (Disk.sys) kezeli, amely annak idén még az SCSI szabványú meghajtókhoz, jellemzően mágnesszalagokhoz és merevlemezekhez lett kifejlesztve.

Ezek teljesen más adatátviteli karakterisztikájú adattárolók volt, mint a modern SSD-k, a véletlenszerű és a szekvenciális olvasásban és írásban is töredék sebességet tudtak felmutatni.

Modern meghajtót kapnak a Windowsban az SSD-k

A SSD-k korába lépve a régi meghajtószoftver ettől függetlenül sokáig kellően jól tette a dolgát, de a másodpercenként sok gigabájtnyi adat elérésére és írására képes modellek megjelenésével elkezdett feltűnően szűk keresztmetszetté válni, a működési limitációi miatt lassítja az adatáramlást.

A Windows 11 legújabb 25H2 kiadásában a Windows Server 2025 rendszerben viszont csendben tesztelhetővé vált az utódja (NVMeDisk.sys). Ez gyárilag még nincs bekapcsolva, manuálisan és saját felelősségre lehet engedélyezni a regisztrációs adatbázis módosításával.

A háttértárakkal foglalkozó Storagereview kiadvány most letesztelte a kísérleti meghajtót, a mérései szerint jelentős előrelépéssel kecsegtet, javítja a meglévő hardverek sebességét.

A legnagyobb változásokat a véletlenszerű olvasási sebességben fedezték fel, típustól függően 23-65%-kal nőtt a tempó a régi illesztőprogramhoz képest.

Mindez azt jelenti, hogy az új típusú illesztőprogramra való átállás után gyorsabban indulhat a Windows, sebesebben töltődhetnek be a programok, óriásit gyorsulhatnak az olyan fájlműveleteket, amelyek esetében rengeteg kicsi állományt kell beolvasni.