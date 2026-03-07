Még tovább csúszik PS5 új riválisa, a Steam Machine

Gamerek tömegeinek a fantáziáját mozgatta meg a tavaly novemberi bejelentésekor a Steam Machine. A Steam digitális játékboltot üzemeltető Valve nappaliba szánt, de íróasztalra is tehető játékkonzolként reklámozza a terméket, leginkább a PlayStation 5 közvetlen riválisának szánja, ténylegesen egy SteamOS rendszert futtató, egyedi tervezésű számítógépről van szó.

Nem pusztán megdrágult, de nehezebben beszerezhetővé vált Steam Machine memóriája és háttértára

Fotó: Valve

A Valve eredetileg 2026 elején kívánta piacra dobni a Steam Machine-t, az első negyedév volt a megcélzott időszak, azonban az elrobbant árú és nehezen beszerezhető memóriachipek miatt február elején kénytelen volt változtatni az állásponton, az év első felére tolta a piacra dobást.

Árat továbbra sem közölt, de biztosan több száz dollárral drágább lesz a termék, mint amennyire eredetileg számított.

Még tovább csúszik a Steam Machine

Most március elején a Valve újból finomított a játékkonzolnak álcázott számítógép kiadása kapcsán. A Steam tavalyi évét összefoglaló blogbejegyzésének eredeti és mérvadó, angol nyelvű változatában már azt írja, hogy valamikor 2026 során fogja piacra dobni a terméket.

Ez újabb lesújtó hír azon játékosok számára, akik november óta abban reménykedtek, hogy a Steam Machine jóvoltából képesek lehetnek viszonylag hamar szerezni egy belépőszintű gamer számítógépnél talán olcsóbb és trendibb megoldást a legújabb játékok élvezhető futtatására.

