Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

steam machine

Még tovább csúszik PS5 új riválisa, a Steam Machine

7 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A legújabb álláspont szerint valamikor idén jön. Jól kibabrált a Steam Machine-nal a memóriaválság.
Link másolása
Vágólapra másolva!
steam machineValvejátékkonzol

Gamerek tömegeinek a fantáziáját mozgatta meg a tavaly novemberi bejelentésekor a Steam Machine. A Steam digitális játékboltot üzemeltető Valve nappaliba szánt, de íróasztalra is tehető játékkonzolként reklámozza a terméket, leginkább a PlayStation 5 közvetlen riválisának szánja, ténylegesen egy SteamOS rendszert futtató, egyedi tervezésű számítógépről van szó.

Nem pusztán megdrágult, de nehezebben beszerezhetővé vált Steam Machine memóriája és háttértára
Nem pusztán megdrágult, de nehezebben beszerezhetővé vált Steam Machine memóriája és háttértára
Fotó: Valve

A Valve eredetileg 2026 elején kívánta piacra dobni a Steam Machine-t, az első negyedév volt a megcélzott időszak, azonban az elrobbant árú és nehezen beszerezhető memóriachipek miatt február elején kénytelen volt változtatni az állásponton, az év első felére tolta a piacra dobást. 

Árat továbbra sem közölt, de biztosan több száz dollárral drágább lesz a termék, mint amennyire eredetileg számított.

Még tovább csúszik a Steam Machine

Most március elején a Valve újból finomított a játékkonzolnak álcázott számítógép kiadása kapcsán. A Steam tavalyi évét összefoglaló blogbejegyzésének eredeti és mérvadó, angol nyelvű változatában már azt írja, hogy valamikor 2026 során fogja piacra dobni a terméket.

Ez újabb lesújtó hír azon játékosok számára, akik november óta abban reménykedtek, hogy a Steam Machine jóvoltából képesek lehetnek viszonylag hamar szerezni egy belépőszintű gamer számítógépnél talán olcsóbb és trendibb megoldást a legújabb játékok élvezhető futtatására.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!