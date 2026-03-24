Aranyat ér a régi számítógép – most több százezret kaszálhat vele

A régi számítógépek közel sem értéktelen hulladékok, a még működőképes alkatrészeket érdemes reális áron meghirdetni az apróhirdetéses oldalakon. Ez akkor is igaz, ha kifejezetten ősi alkatrészekről van szó, hiszen sok olyan vevő akad, aki gyűjti a számára érdekes hardvereket, vagy nosztalgiázásból retró PC építéséhez keres alkatrészeket.

Az „arany kockásnak” mondott számítógépes processzorok főnyeremények, darabjáért 8500 forintot fizethetnek a hulladéktelepek

Az apróhirdetéses opció mellett most egy egészen megdöbbentő helyzetre hívta fel a figyelmet a BOON: az elektronikai hulladék leadására szolgáló telepeken nemhogy pusztán átveszik a régi számítógépeket, de bizonyos eszközökért és alkatrészekért akár sok ezer forintot is hajlandóak fizetni, köszönhetően a belőlük kinyerhető, drága nyersanyagoknak.

Számítógépek mellett laptopon és mobilon is pénz kereshető

A meghökkentő és konkrét példát a régi számítógépes processzorok jelentik. A 286-386-486 érából származó, „arany kockásnak” mondott modellekért 8500 forintot is kaphatnak az eladók, kilónként 250 ezer forintos tételről van szó.

A rendkívüli helyzetre a szombathelyi Szorgos Hangya Hulladéktelep hívta fel a figyelmet, a közösségi médiában megosztott tájékoztatása szerint egy komplett régi számítógépért akár 20 ezer forintot is adnak.

A MOHU partnere arra buzdítja a lakosságot, hogy vigyék el a hulladéktelepekre a régi elektronikai eszközeiket, hiszen ezzel nem csak a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó szabályozást betartva szabadulhatnak meg azoktól, de ingyen pénzzel a zsebükben távozhatnak.

