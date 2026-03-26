Ennyi időbe telik megtalálni egy tűt a szénakazalban

A videójátékos és beszélgetős élő közvetítésekből kiválóan megélő hírességeket sokan vádolják lustasággal, azonban az Erobb és az Extra Emily néven futó streamerek most jó eséllyel olyat tettek, amire a döntő többségnek nem lett volna türelme. A nézőik kedden egy különös kísérletnek voltak a szemtanúi, a Twitch sztárjai szó szerint megkeresték a tűt a szénakazalban.

Csak azért is megtalálta a tűt a szénakazalban az Extra Emily néven ismert Twitch-sztár

Fotó: Extra Emily / X

A rendkívüli élő adáshoz hét kisebb méretű szénabálát vettek a segítőik, ezeket egy kazalba hányták a kertben és beledobták a tűt, majd mehettek a streamerek előkeríteni azt.

A tű vékonyabb egy szalmaszálnál, plusz csak néhány centi hosszú, így szemmel és tapintásra sem egyszerű észrevenni. Jó eséllyel fémdetektorral lett volna a legegyszerűbb rálelni, ám a duó a klasszikus keresés mellett döntött.

Sötétedés utánig túrták a szénakazalt

A monoton keresést különféle játékokkal tették izgalmasabbá: a nézők adományai után például szerencsekereket pörgettek, amely vicces büntetéseket szabott ki rájuk. Emily még azt is kipróbálta, hogy bekötött szemmel, pusztán tapintás alapján próbálja megtalálni a tűt, kevés sikerrel.

Nagy türelmet tanúsítva a két streamer még sötétedés után is folytatta a közel lehetetlennek tűnő küldetést, persze fejlámpákkal felszerelve. Végül pokoli mázlijuk lett: 8 óra és 21 perc után Emily rábukkant a tűre, amely ki tudja mióta hevert a közelében.

A streamerek aznapi adása végül majdnem tíz órásra sikeredett, de legalább olyan oldalukat mutatták meg, amit jó eséllyel kevesen néztek ki belőlük.

