A legújabb támadási módszer lényege, hogy a weboldalon megjelenő tartalom és a háttérben lévő kód nem ugyanazt mutatja. A felhasználó egyértelmű, olvasható szöveget lát, miközben a háttérben teljesen más tartalom szerepel.

Láthatatlan támadás terjed – még az AI sem veszi észre a rejtett kódokat

A módszer speciális betűtípus-kezelésen alapul. A karaktereket úgy alakítják át, hogy a böngésző egy dolgot jelenít meg, de a rendszer – például egy AI-elemző – mást „olvas ki”. Ez azt jelenti, hogy a biztonsági ellenőrzések könnyen félrevezethetők, miközben a felhasználó számára minden normálisnak tűnik.

Így rejtik el a veszélyes parancsokat

A támadás során egyedi fontokat és CSS-beállításokat használnak. Ezek segítségével a karakterek megjelenítése teljesen eltérhet attól, ami a háttérben valójában szerepel.

A rendszer számára egy ártalmatlannak tűnő szöveg jelenik meg, miközben a felhasználó egy másik, akár veszélyes utasítást lát a képernyőn.

Ez egyfajta „látható és láthatatlan” kettősséget hoz létre, amely különösen veszélyes lehet olyan környezetben, ahol automatizált elemzés történik.

Még a modern AI eszközök is hibázhatnak

A probléma egyik legnagyobb kockázata, hogy az AI-alapú eszközök sok esetben nem azt elemzik, amit a felhasználó ténylegesen lát.

Az ilyen rendszerek gyakran a weboldal HTML-kódját vizsgálják, nem pedig a végső, renderelt tartalmat. Emiatt könnyen előfordulhat, hogy a veszélyes utasítások egyszerűen „láthatatlanok” maradnak számukra.

Ez komoly biztonsági kihívást jelent, különösen akkor, ha az AI-ra bízzuk a tartalmak ellenőrzését.

Miért veszélyes ez a gyakorlatban?

Ez a módszer nem közvetlenül fertőz meg egy eszközt, hanem a felhasználót próbálja rávenni arra, hogy maga hajtson végre egy műveletet.

Például egy weboldal arra kérhet, hogy másoljunk ki és futtassunk egy parancsot, vagy végezzünk el egy technikai lépést.

Mivel a felhasználó azt hiszi, hogy megbízható tartalmat lát, könnyebben végrehajtja az utasítást – ezzel viszont saját maga nyitja meg az utat a támadás előtt.

Ezek a jelek utalhatnak hasonló trükkre

Az ilyen típusú támadások nehezen felismerhetők, de vannak figyelmeztető jelek:

a kijelölt és kimásolt szöveg nem egyezik azzal, amit látunk

furcsa karakterek vagy értelmetlen szövegek jelennek meg

egy oldal technikai parancsok futtatására kér

Ha ilyet tapasztalunk, érdemes azonnal gyanakodni.