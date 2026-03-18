Rendkívüli

A német külügyminiszter elszólta magát: már tudják, ki nyeri az áprilisi választást

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 643,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -48,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 700,1 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -85,1 Ft

Láthatatlan támadás terjed – még a legfejlettebb biztonsági rendszer sem veszi észre a rejtett kódokat

Egy új módszerrel a támadók úgy tudnak veszélyes parancsokat elrejteni weboldalakon, hogy azt még az AI-alapú védelmi eszközök sem látják. A felhasználók viszont simán találkozhatnak vele és akár futtathatják is őket, ezzel veszélyes támadásoknak nyiva kaput.
A legújabb támadási módszer lényege, hogy a weboldalon megjelenő tartalom és a háttérben lévő kód nem ugyanazt mutatja. A felhasználó egyértelmű, olvasható szöveget lát, miközben a háttérben teljesen más tartalom szerepel.

A módszer speciális betűtípus-kezelésen alapul. A karaktereket úgy alakítják át, hogy a böngésző egy dolgot jelenít meg, de a rendszer – például egy AI-elemző – mást „olvas ki”. Ez azt jelenti, hogy a biztonsági ellenőrzések könnyen félrevezethetők, miközben a felhasználó számára minden normálisnak tűnik. 

Így rejtik el a veszélyes parancsokat

A támadás során egyedi fontokat és CSS-beállításokat használnak. Ezek segítségével a karakterek megjelenítése teljesen eltérhet attól, ami a háttérben valójában szerepel.

A rendszer számára egy ártalmatlannak tűnő szöveg jelenik meg, miközben a felhasználó egy másik, akár veszélyes utasítást lát a képernyőn.

Ez egyfajta „látható és láthatatlan” kettősséget hoz létre, amely különösen veszélyes lehet olyan környezetben, ahol automatizált elemzés történik.

Még a modern AI eszközök is hibázhatnak

A probléma egyik legnagyobb kockázata, hogy az AI-alapú eszközök sok esetben nem azt elemzik, amit a felhasználó ténylegesen lát.

Az ilyen rendszerek gyakran a weboldal HTML-kódját vizsgálják, nem pedig a végső, renderelt tartalmat. Emiatt könnyen előfordulhat, hogy a veszélyes utasítások egyszerűen „láthatatlanok” maradnak számukra. 

Ez komoly biztonsági kihívást jelent, különösen akkor, ha az AI-ra bízzuk a tartalmak ellenőrzését.

Miért veszélyes ez a gyakorlatban?

Ez a módszer nem közvetlenül fertőz meg egy eszközt, hanem a felhasználót próbálja rávenni arra, hogy maga hajtson végre egy műveletet.

Például egy weboldal arra kérhet, hogy másoljunk ki és futtassunk egy parancsot, vagy végezzünk el egy technikai lépést.

Mivel a felhasználó azt hiszi, hogy megbízható tartalmat lát, könnyebben végrehajtja az utasítást – ezzel viszont saját maga nyitja meg az utat a támadás előtt.

Ezek a jelek utalhatnak hasonló trükkre

Az ilyen típusú támadások nehezen felismerhetők, de vannak figyelmeztető jelek:

  • a kijelölt és kimásolt szöveg nem egyezik azzal, amit látunk
  • furcsa karakterek vagy értelmetlen szövegek jelennek meg
  • egy oldal technikai parancsok futtatására kér

Ha ilyet tapasztalunk, érdemes azonnal gyanakodni.

Hogyan védekezhetünk az ilyen támadások ellen?

A legfontosabb szabály, hogy ne hajtsunk végre ismeretlen forrásból származó utasításokat. Ez különösen igaz akkor, ha egy weboldal kifejezetten erre kér minket. Érdemes fenntartással kezelni azokat a tartalmakat is, amelyek másolásra vagy technikai műveletek végrehajtására ösztönöznek. A biztonság ebben az esetben nagyrészt a felhasználói döntéseken múlik.

