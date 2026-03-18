A legújabb támadási módszer lényege, hogy a weboldalon megjelenő tartalom és a háttérben lévő kód nem ugyanazt mutatja. A felhasználó egyértelmű, olvasható szöveget lát, miközben a háttérben teljesen más tartalom szerepel.
A módszer speciális betűtípus-kezelésen alapul. A karaktereket úgy alakítják át, hogy a böngésző egy dolgot jelenít meg, de a rendszer – például egy AI-elemző – mást „olvas ki”. Ez azt jelenti, hogy a biztonsági ellenőrzések könnyen félrevezethetők, miközben a felhasználó számára minden normálisnak tűnik.
Így rejtik el a veszélyes parancsokat
A támadás során egyedi fontokat és CSS-beállításokat használnak. Ezek segítségével a karakterek megjelenítése teljesen eltérhet attól, ami a háttérben valójában szerepel.
A rendszer számára egy ártalmatlannak tűnő szöveg jelenik meg, miközben a felhasználó egy másik, akár veszélyes utasítást lát a képernyőn.
Ez egyfajta „látható és láthatatlan” kettősséget hoz létre, amely különösen veszélyes lehet olyan környezetben, ahol automatizált elemzés történik.
Még a modern AI eszközök is hibázhatnak
A probléma egyik legnagyobb kockázata, hogy az AI-alapú eszközök sok esetben nem azt elemzik, amit a felhasználó ténylegesen lát.
Az ilyen rendszerek gyakran a weboldal HTML-kódját vizsgálják, nem pedig a végső, renderelt tartalmat. Emiatt könnyen előfordulhat, hogy a veszélyes utasítások egyszerűen „láthatatlanok” maradnak számukra.
Ez komoly biztonsági kihívást jelent, különösen akkor, ha az AI-ra bízzuk a tartalmak ellenőrzését.
Miért veszélyes ez a gyakorlatban?
Ez a módszer nem közvetlenül fertőz meg egy eszközt, hanem a felhasználót próbálja rávenni arra, hogy maga hajtson végre egy műveletet.
Például egy weboldal arra kérhet, hogy másoljunk ki és futtassunk egy parancsot, vagy végezzünk el egy technikai lépést.
Mivel a felhasználó azt hiszi, hogy megbízható tartalmat lát, könnyebben végrehajtja az utasítást – ezzel viszont saját maga nyitja meg az utat a támadás előtt.
Ezek a jelek utalhatnak hasonló trükkre
Az ilyen típusú támadások nehezen felismerhetők, de vannak figyelmeztető jelek:
- a kijelölt és kimásolt szöveg nem egyezik azzal, amit látunk
- furcsa karakterek vagy értelmetlen szövegek jelennek meg
- egy oldal technikai parancsok futtatására kér
Ha ilyet tapasztalunk, érdemes azonnal gyanakodni.
Hogyan védekezhetünk az ilyen támadások ellen?
A legfontosabb szabály, hogy ne hajtsunk végre ismeretlen forrásból származó utasításokat. Ez különösen igaz akkor, ha egy weboldal kifejezetten erre kér minket. Érdemes fenntartással kezelni azokat a tartalmakat is, amelyek másolásra vagy technikai műveletek végrehajtására ösztönöznek. A biztonság ebben az esetben nagyrészt a felhasználói döntéseken múlik.
