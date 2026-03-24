Már a mezőgazdasági munkákat is veszélyezteti a mesterséges intelligencia

Az elmúlt évtizedekben a mezőgazdaságban és az állattenyésztésben is egyre nagyobb teret nyert a precíziós elem, a vállalkozások egyre okosabb eszközökkel és algoritmusokkal próbálják maximalizálni a termelékenységüket, minimalizálni a kockázataikat. Az okos traktorokról jó eséllyel már sokan hallottak, de már lézerrel gazolást végző csatolmányt is feltaláltak a traktorokhoz, míg az állattenyésztésben nemrég a tehén társkereső váltott ki szenzációt, pedig az egyetlen gazda személyes ChatGPT-projektje volt.

A Halter nyakörvével nincs szükségük pásztorokra és kerítésekre a tehéntartóknak

A teheneknél maradva a Bloomberg úgy tudja, hogy Peter Thiel milliárdos kockázati tőkebefektetési alapja potenciálisan 1 milliárd dollár tőkét kalapozhat össze az amerikai Halter startupnak, ezzel megduplázva a cégbe eddig befektetett összeget.

A startup tehéntartóknak fejlesztett egy okos nyakörvet, amellyel távolról és automatizáltan terelhetőek a csordák.

Lejárt a pásztorok ideje a tehéntartásban

A tehenek nyakára tehető okosnyakörv segítségével a gazdák és a dolgozók GPS-szel valós időben követni tudják az állatok pontos földrajzi helyzetét, emellett pedig az általános jólétükről, az emésztésükről, a termékenységi ciklusaikról is információkat kapnak. Az elemzéshez gépi tanulást használt a Halter, több száz állat adatai alapján betanított rendszerrel tudja értelmezni az ügyfeleknél lévő állatok értékeit, a technológiának a Cowgorithm nevet adta.

Ettől függetlenül az okosnyakörv messze legfontosabb tulajdonsága, hogy vibrációval és hangokkal képes terelni az állatokat.

A nyakörvvel a gazdák képesek egy mobilappban területeket kijelölni a legelésre, majd szabadon engedhetik a teheneket. Az okosnyakörveik kiterelik őket a virtuális kerítésen belüli helyre, a megadott időpontban pedig visszahajtják a teheneket a telephelyre.

A nyakörvek elektronikája akkumulátorról működik, de a beépített napelemnek köszönhetően nem kell gyakran tölteni azokat.

A Halter előfizetéses modellben értékesíti az okos tehénnyakörvét, állatonként havi 5-8 dollárba kerül. Jelenleg az amerikai terjeszkedés az elsődleges prioritása, állítása szerint a termékét használó állattenyésztők már olyan 73 milliárd forintnak megfelelő 220 millió dollárt spóroltak meg a klasszikus kerítések kiépítésének a költségén, közel 18 ezer kilométernyi virtuális kerítést jelölgettek be a mobilappban.