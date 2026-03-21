Ha ezt a hívást látja a telefonján, inkább ne vegye fel!

Egyre több felhasználó számol be gyanús telefonhívásokról, amelyek mögött csalók állhatnak. A cél sokszor nem más, mint adataink megszerzése vagy pénzügyi visszaélés.

Mutatjuk, mikor érdemes inkább nem felvenni a telefont.

A támadók egyre kifinomultabb módszereket alkalmaznak, és gyakran olyan számokról hívnak, amelyek első ránézésre teljesen ártalmatlannak tűnnek. Éppen ezért különösen fontos, hogy felismerjük a figyelmeztető jeleket.

Mi áll a gyanús telefonhívások mögött

A telefonos csalások egyik leggyakoribb formája, hogy a támadók ismeretlen vagy külföldi számokról hívják a felhasználókat. Sok esetben a cél az, hogy visszahívásra ösztönözzenek, vagy bizalmas információkat szerezzenek meg.

Előfordul az is, hogy automatizált rendszerek hívnak, amelyek rövid ideig csörgetik a telefont, majd bontják a hívást. Ez arra késztetheti a felhasználót, hogy visszahívja a számot.

Az apró jel, ami árulkodó lehet

Az egyik leggyakoribb figyelmeztető jel, ha a szám ismeretlen, és nem tartozik a megszokott hazai formátumhoz. Különösen gyanús lehet, ha a hívás külföldi előhívóról érkezik, miközben nincs okunk ilyen hívást várni.

Szintén intő jel, ha a hívás csak egy-két csörgésig tart, majd megszakad. Ez tipikusan olyan taktika, amely a kíváncsiságunkra épít.

Milyen módszereket használnak a csalók

A telefonos visszaélések többféle formában jelenhetnek meg, és gyakran kombinálják is őket.

A leggyakoribb trükkök:

rövid, megszakított hívás, amely visszahívásra ösztönöz

külföldi vagy furcsa formátumú telefonszám használata

automatizált hangüzenetek, amelyek adatmegadásra kérnek

Ezek célja mindig ugyanaz: rávenni minket egy olyan lépésre, amelyből a támadók profitálnak.

Mi történhet, ha felvesszük vagy visszahívjuk

Ha felvesszük a hívást, a csalók különböző módszerekkel próbálhatnak adatokat kicsalni. Előfordulhat, hogy banki ügyintézőnek, szolgáltatónak vagy hivatalos személynek adják ki magukat.

Visszahívás esetén akár emelt díjas számra is kapcsolódhatunk, ami rövid idő alatt jelentős költséget okozhat. A veszély sokszor csak később derül ki.

Mit tehetünk a védelem érdekében

A legfontosabb szabály, hogy ne vegyünk fel ismeretlen, gyanús hívásokat, különösen akkor, ha külföldi számról érkeznek. Ha fontos hívásról van szó, a hívó fél általában újra próbálkozik, vagy üzenetet hagy.