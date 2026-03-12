Elképesztően terjednek a hamis hívószámról érkező telefonos csalások

Jó hírrel szolgált a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a következő fázisába lép a telefonszámaikat meghamisítani próbáló csalók blokkolása. A hatóság szerint a többek közt személyes adatokat vagy banki információkat telefonon kicsalni próbáló bűnözők gyakran külföldi telefonszolgáltatásokat használnak, ennek megfelelően külföldi telefonszámaik vannak. Viszont a külföldi számokról érkező hívásokat gyakran nem veszik fel az emberek, mint ahogyan a rejtett számokról érkezőket sem. Sajnos a telefonos csalók megoldást találtak rá, hogy mégis elérjék a csőbe húzni kívánt embereket.

Magyar hívószám kijelzésével érik el a telefonos csalók, hogy a leendő áldozataik egyáltalán fogadják a hívásaikat

Fotó: Lynn Van den Broeck / Unsplash

Ezt a megoldás a kijelzett hívószámuk meghamisítása jelenti: technikai módszerrel képesek a felhívott személy mobilján magyar számot megjeleníteni, noha ténylegesen külföldi számról jön a hívásuk.

Ezzel két dolgot is el tudnak érni: egyrészt a hívottak sokkal nagyobb eséllyel veszik fel a telefonjaikat, másrészt pedig a további megtévesztés érdekében specifikus telefonszámokat is képesek megjeleníteni.

Például ha a telefonos csaló egy bank ügyfélszolgálati dolgozójának akarja kiadni magát, akkor megteheti azt, hogy telefonszámként a pénzintézet valódi ügyfélszolgálati számát jeleníti meg az áldozatnak.

Blokkolni fogják a telefonos csalók hívásait a szolgáltatók

Az NMHH és a távközlési szolgáltatók tavaly kezdték meg a hívószámok hamisítása elleni fellépést. A szolgáltatók 2025 októbere óta blokkolják az olyan hívásokat, amelyek külföldi vezetékes számokról érkeznek, de magyar hívószámot próbálnak kijelezni a hívott félnek.

A hatóság szerint most jön a második menet: idén nyártól kezdve ugyanez a szűrés a külföldi mobilszámokra is vonatozni fog, azokat sem lehet majd többé magyarnak láttatni a hívott feleknél.

„A szabályozás és a szolgáltatók a háttérben végzett tevékenysége mellett továbbra is fontos, hogy tudatosak maradjunk, és felismerjük a csalások árulkodó jeleit. Ezzel kapcsolatban a KiberPajzs honlapján találhatunk sok értékes tanácsot és naprakész információt. Ez azért is fontos, mert a csalók nemcsak magyarországi hívószámokról kereshetnek minket, és a hanghívásokhoz is egyre többféle alkalmazást, szolgáltatást használhatnak a vezetékes és a mobiltelefon mellett” – figyelmeztetett a közleményében az NMHH.