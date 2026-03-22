Miért merül gyorsabban a telefonunk az utóbbi időben? Több oka is lehet

Egy rendszerfrissítés után sokan érzik úgy, hogy romlott a telefon üzemideje. Ennek oka lehet, hogy az új verzió több erőforrást igényel, vagy a háttérben új folyamatok indulnak el, például adatindexelés vagy alkalmazásoptimalizálás.

Az már egy rossz jel, ha csak külső akkuval tudjuk átvészelni a napot. Akkor érdemes ránézni a telefonra.

Ez általában átmeneti jelenség, de előfordulhat, hogy egy kevésbé optimalizált frissítés tartósan is növeli a fogyasztást.

Háttérben futó alkalmazások

Sok app akkor is dolgozik, amikor nem használjuk. Szinkronizál, helyadatot kér, értesítéseket frissít – mindez pedig folyamatosan terheli az akkumulátort.

Különösen a közösségi média és a navigációs alkalmazások hajlamosak erre. Ha több ilyen app is fut párhuzamosan, az gyorsan érezhető merülést okozhat.

Gyengébb térerő, nagyobb fogyasztás

Ha a telefonunk rossz hálózati lefedettségű területen van, folyamatosan próbál stabil kapcsolatot találni. Ez jelentősen növeli az energiafelhasználást, még akkor is, ha nem használjuk aktívan a készüléket.

Ugyanez igaz akkor is, ha gyakran váltogat a mobilhálózatok között, például 4G és 5G között.

Öregedő akkumulátor

Az akkumulátorok idővel veszítenek a kapacitásukból. Ez természetes folyamat, amely már egy-két év használat után is érezhető lehet.

Ilyenkor nem feltétlenül az történik, hogy többet fogyaszt a telefon, hanem egyszerűen kevesebb ideig képes működni egy feltöltéssel.

Kijelző és fényerő

A modern okostelefonok egyik legnagyobb fogyasztója a kijelző. A nagy felbontás, a magas képfrissítés és a magas fényerő mind növeli az energiaigényt.

Ha sokat használjuk a telefont kültéren, maximális fényerőn, az jelentősen csökkentheti az üzemidőt.

Mit tehetünk a hosszabb üzemidőért?

Néhány egyszerű lépéssel sokat javíthatunk a helyzeten:

ellenőrizzük, mely alkalmazások fogyasztanak a legtöbbet

kapcsoljuk ki a felesleges háttérfrissítéseket

csökkentsük a kijelző fényerejét és frissítési rátáját

használjunk energiatakarékos módot

szükség esetén cseréltessük az akkumulátort

Nem mindig a telefon a hibás

A gyors merülés mögött sokszor több tényező együttese áll. A szoftveres változások, a hálózati környezet és az akkumulátor állapota mind befolyásolja az üzemidőt.