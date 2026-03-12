Leállt a magyarok kedvenc alkalmazása - mi történhetett?

Március 12-én jelentős fennakadások jelentkeztek a Telegram üzenetküldő szolgáltatás működésében. A felhasználók több országban is arról számoltak be, hogy az alkalmazás nem működik megfelelően, vagy egyáltalán nem tudnak üzeneteket küldeni és fogadni.

Illusztráció A Telegram üzenetküldő alkalmazás egy telefonon

Fotó: Jaap Arriens / NurPhoto/AFP

A hibajelentések száma gyorsan megugrott az internetes szolgáltatáskimaradásokat figyelő rendszereken. A bejelentések szerint a problémák nem egyetlen régióra korlátozódtak, hanem egyszerre jelentkeztek Európában, Észak-Amerikában és több más országban is.

A felhasználók az alábbi problémákat tapasztalták leggyakrabban:

nem küldhetők el az üzenetek

nem töltődnek be a képek és videók

megszakad a kapcsolat a szerverekkel

A gondok a mobilalkalmazást, az asztali verziót és a webes felületet is érintették.

Több kontinensen egyszerre jelentkeztek a hibák

A szolgáltatáskimaradást sok országban egyszerre észlelték. A jelentések szerint az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Németországban, Franciaországban, Spanyolországban és Törökországban is akadozott a szolgáltatás.

A monitoringoldalak adatai szerint a hibajelentések száma rövid idő alatt meredeken emelkedett. Ez arra utal, hogy nem lokális problémáról, hanem egy nagyobb infrastruktúrát érintő hibáról lehetett szó.

Sok felhasználó azt tapasztalta, hogy az alkalmazás ugyan megnyílik, de az üzenetek nem frissülnek, a csatornák tartalma nem jelenik meg, vagy a fájlok letöltése egyszerűen megszakad.

Nem ez volt az első fennakadás a Telegramnál

A globális hiba előtt már egy nappal korábban is jelentettek problémákat a Telegram működésében, különösen Oroszország több régiójában. A felhasználók akkor is lassulást és kapcsolódási gondokat tapasztaltak.

Az ilyen típusú szolgáltatáskimaradások nem ritkák a nagy online platformoknál. Egy globális üzenetküldő szolgáltatás esetében akár egyetlen szerverprobléma vagy hálózati hiba is milliók számára okozhat fennakadást.

A háttérben többféle ok is állhat

A Telegram leállásának pontos okát a hír megjelenésekor még nem közölték. Az ilyen globális hibák mögött azonban több tényező is állhat.