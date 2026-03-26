Aljas húzással gyűjtene adatokat rólunk ez az okostévé

Az elmúlt évek legfontosabb tévéipari trendjét a látszattal ellentétben nem a szebb képet adó kijelzők bevezetése jelentette, ez szinte csak a fogyasztók figyelmének elterelésére volt jó. A gyártók legnagyobb prioritását az jelenti, hogy a vételi áron felül folyamatosan plusz bevételt generáljanak a vevőkből, ennek érdekében a reklámipar számára hasznos adatokat próbálnak gyűjteni róluk a készülékek használata során. A napokban írtunk ennek a törekvésnek a részleteiről, továbbá hogy mit tehetnek ellene a tévék vásárlói.
Most itt a trend legújabb fejleménye. A Walmart áruházlánc tulajdonában lévő Vizio márka bejelentette, hogy a jövőben egyes tévéi kizárólag internetes Walmart-fiókba való bejelentkezéssel lesznek majd beállíthatóak, és egy jövőbeli szoftverfrissítéstől kezdve bizonyos korábbi készülékeire is vonatkozni fog ugyanez a követelmény.
Bejelentkezés nélkül buta lesz az okostévé
A Vizio tájékoztatása szerint a Walmart-fiókba való belépés opcionális lesz a vásárlók számára. Viszont aki nem hajlandó bejelentkezve használni a tévéjét, az nem tudja majd elérni a tévék okos funkcióit, például a streaming szolgáltatások appjait sem tudja telepíteni, lényegében buta lesz a vadiúj tévéje.
Ennek fényében nem hangzik annyira opcionálisnak a belépés.
Mindez sokkolóan hathat, de a gyártó valójában már 2024 óta Vizio-fiókhoz kötötte a tévék okos funkciónak a használatát. Ténylegesen annyi változik, hogy ezt most leváltja az új tulajdonosának Walmart-fiókja.
Ráadásul ugyanezek a használatbeli limitációk más márkák Android TV, LG WebOS, Samsung Tizen, továbbá VIDAA rendszerű tévéire is vonatkoznak. Aki nem lép be online fiókba a beállításuk során, az csak az előtelepített appokat használhatja, nem tud másikakat telepíteni.
A Vizio mostani bejelentése azért váltott ki óriási meghökkenést, mert az okostévék vevőinek a jövőben névlegesen is egy áruházláncnál regisztrált felhasználói fiókba kell majd belépniük. Ugyanarról a Walmart-fiókról van szó, amibe a mobilappban is be kell jelentkezniük, ha egy üzletbe betérve kuponkedvezménnyel vennék az akciós szalámit és sajtreszelőt.
A tévémárka pénzügyi teljesítményéről csak azelőttről vannak információk, hogy a Walmart 2024 végén felvásárolta volna. Az utolsó független cégként eltöltött negyedévében a Vizio 6,4 millió dollárt veszített a tévék eladásán, viszont a tévéi megfigyelik a használókat és személyre szabott reklámokat jelenítenek meg számukra, így 115,8 millió dollár profittal zárta a negyedévet. A Walmart idén februári tájékoztatásából annyi derült ki, hogy az előző negyedévben a Vizio reklámbevétele három számjegyű százalékkal emelkedett.
Hatalmas üzlet, hogy tévék megfigyelik a használóikat és reklámokat jelenítenek meg számukra, ennek megfelelően nem várható, hogy gyártók befejeznék a praktikát. Sőt: várhatóan egyre agresszívebbé válnak majd benne.
Mindezek után nyitott a kérdés, hogy mitévők legyenek a magánszférájuk védelmére adó tévévásárlók. A jelentős összegekért vett okostévék titokban a reklámipar trójai lovaivá váltak, rákényszerítik a vevőket, hogy fiókkal használják azokat, különben nem működnek az elvárt módon, és ez márkától független jelenséggé vált. Talán még az a legjobb arany középút, ha buta tévéként vannak használatban, a streaming szolgáltatásokat pedig rájuk dugott számítógépről vagy játékkonzolról használják a vevők, azonban ez nem feltétlenül a legkényelmesebb megoldás.
Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!