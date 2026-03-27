Megöli a tévénket a készenléti üzemmód?

Szinte mindenki így csinálja: megnézzük a filmet, megnyomjuk a piros gombot és letesszük a távvezérlőt. A tévé képernyője elsötétül, egy apró fény pislog a készülék alján – és mi azt hisszük, kikapcsoltuk. Pedig nem kapcsoltuk ki. És ez a kis különbség hosszú távon igenis számít.

Vajon árt a tévének, ha állandóan készenléti üzemmódban van?

Mi történik készenléti üzemmódban?

Amikor a távirányítóval "kikapcsoljuk" a tévét, az valójában készenléti állapotba lép. A készülék belső áramköreinek egy része tovább üzemel: figyeli a távirányító jelét, frissíti a szoftvert, tölti le a műsorújságot, és egyes modellek esetén csatlakoztatva marad az internetre is. Ez azt jelenti, hogy a tévé folyamatosan fogyaszt áramot – igaz, jóval kevesebbet, mint működés közben.

A modern okostévék készenléti fogyasztása jellemzően 0,5 és 2 watt között mozog. Elsőre nem tűnik soknak, de ha beleszámítjuk, hogy a legtöbb tévé évente nagyjából 6-7000 órát tölt készenléti módban, az összesített fogyasztás évi 3-14 kilowattóra körül alakul. Ez pénzben nem döntő tétel, de felesleges.

Akkor megöli a tévét vagy sem?

A rövid válasz: nem közvetlenül. A készenléti üzemmód önmagában nem rövidíti le látványosan a készülék élettartamát. Az elektronikai alkatrészek egy része egyébként is folyamatos feszültség alatt van, és a modern tévéket erre tervezték.

Ami viszont valóban befolyásolja az élettartamot, az a hő. Ha a tévé olyan helyen áll, ahol rosszak a szellőzési viszonyok – például szorosan beépítve egy bútorelembe, ahol a forró levegő nem tud távozni –, a készenléti üzemmód alatti folyamatos, alacsony szintű hőtermelés is hozzájárulhat az alkatrészek korai öregedéséhez. Nem drámai mértékben, de nem elhanyagolható azért ez sem.

Az OLED-tévéknél külön figyelmet érdemel egy másik kérdés. Ezeknél a készülékeknél a panel maga is öregszik a használat során, de ez kizárólag a képernyő aktív működése közben releváns – készenléti módban a panel nem világít, tehát ebből a szempontból nincs különbség.

Viszont ezek a tévék készenléti üzemmódban "tisztítják" a panelt, tehát a beégés ellen védik a tévét, így az OLED tévéket tényleg csak akkor áramtalanítsuk, ha hosszabb távra elutazunk otthonról.

Mi a valódi kockázat?

Ha van egyetlen ok, amiért érdemes éjszakára teljesen kikapcsolni a tévét, az nem az élettartam, hanem a villámcsapás és a túlfeszültség. Egy hálózatban maradó készülék – különösen vihar idején – sérülékenyebb, mint egy valóban áramtalanított. Ez ellen ugyan véd egy jó minőségű túlfeszültségvédő elosztó, de a legbiztosabb megoldás mégis az, ha kihúzzuk a tévét a konnektorból.