Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
tévé

Így tesszük tönkre a tévénket és észre sem vesszük

51 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokan gondolják úgy, hogy a tévé képernyőjének tisztítása nem több egy gyors törlésnél, pedig a valóság ennek éppen az ellenkezője. A modern tévék kijelzői rendkívül érzékenyek, és egy rossz mozdulat vagy nem megfelelő tisztítószer akár végleges károsodást is okozhat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tévétévék kijelzőihibatisztítás

A modern tévék kijelzői – legyen szó LED, QLED vagy OLED technológiáról – több rétegből állnak. Ezek között olyan speciális bevonatok találhatók, amelyek csökkentik a tükröződést, javítják a kontrasztot vagy éppen ellenállóbbá teszik a felületet az ujjlenyomatokkal szemben.

Egy drágább tévé esetében ez nemcsak esztétikai kérdés, hanem valódi értékmegőrzés is.
Ezek a rétegek azonban nem olyan strapabírók, mint egy hagyományos üvegfelület. Egy erősebb nyomás vagy rossz eszköz használata mikrosérüléseket okozhat rajtuk, amelyek idővel láthatóvá válnak. Tipikus jelenség a foltosodás, a fényes vagy matt csíkok megjelenése, illetve az egyenetlen kép.

Különösen igaz ez az OLED panelekre, ahol a kijelző még vékonyabb és érzékenyebb, így a mechanikai hatásokra is jobban reagál.

A leggyakoribb hibák a tévé tisztítása közben

A legtöbb probléma nem abból fakad, hogy tisztítjuk a tévét, hanem abból, ahogyan ezt tesszük. A rossz módszerek sokszor észrevétlenül okoznak kárt.

  • Papírtörlő vagy zsebkendő használata, amely karcolhatja a felületet
  • Ablaktisztító vagy alkoholos tisztítószer alkalmazása, ami leoldhatja a bevonatot
  • Erős nyomás a képernyőn, amely deformálhatja a panelt
  • Közvetlenül a kijelzőre fújt folyadék, ami bejuthat a rétegek közé

Ezek a hibák elsőre ártalmatlannak tűnnek, de hosszabb távon jelentősen ronthatják a képminőséget, sőt akár végleges károsodást is okozhatnak.

Hogyan tisztítsuk helyesen a tévét?

A biztonságos tisztítás alapja az óvatosság és a megfelelő eszközök használata. A legfontosabb szabály, hogy mindig kikapcsolt, lehűlt készüléken dolgozzunk, így jobban látszanak a szennyeződések, és kisebb az elektromos kockázat is.

A legjobb választás egy puha, mikroszálas kendő, amely nem karcolja a felületet. Ha szükséges, enyhén nedvesítsük be a kendőt – de soha ne a képernyőt –, és gyengéd, körkörös mozdulatokkal töröljük át a felületet.

Makacsabb szennyeződések esetén kifejezetten kijelzőkhöz készült tisztítószert érdemes használni, amely nem tartalmaz agresszív vegyszereket.

Apró részletek, amelyek hosszú távon számítanak

A tévék tisztítása tipikusan olyan feladat, amelyet rutinból végzünk, pedig egy kis odafigyeléssel jelentősen meghosszabbíthatjuk a készülék élettartamát. A modern kijelzők technológiája rengeteget fejlődött, de ezzel együtt érzékenyebbé is vált.

Ha elkerüljük a leggyakoribb hibákat, és tudatosan nyúlunk a képernyőhöz, akkor nemcsak tisztább képet kapunk, hanem megőrizhetjük a panel eredeti állapotát is. Egy drágább televíziónál ez nemcsak esztétikai kérdés, hanem valódi értékmegőrzés is.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!