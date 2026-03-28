A tévénk gyárilag rosszul van beállítva, de könnyedén segíthetünk rajta

Amikor először kapcsoljuk be az új tévét, szinte biztosan az a kép fogad, amit a gyár az áruházi polcra szánt – vakítóan fényes, túlszaturált, szemet zavaró. Ez az úgynevezett Vivid vagy Dinamikus mód egyetlen célja, hogy a többi készülék mellett is feltűnjön a polcon. Most megmutatjuk, hogyan állítsuk vissza a képet arra, amit a rendező és a vágó valóban szánt nekünk.

Így néz ki a film, ahogy a rendező látta – a tévénk ezt eddig eltitkolta előlünk

Nem kell hozzá szakember, nem kell különleges eszköz – csak tudni kell, mit keressünk a menüben, és mit kapcsoljunk ki azonnal.

Az első és legfontosabb lépés: váltsunk képmódot

A legtöbb tévőn a Beállítások menüben, a Kép vagy Képmód opció alatt találjuk az előre beállított profilokat. Amit keresünk, az a Film, Mozi, Cinema vagy Filmkészítő mód (Filmmaker) – ezek neve gyártónként változik, de mindegyik ugyanazt a célt szolgálja: a tartalom eredeti képi szándékát közvetíti. Ez az egyetlen mód, amelyet a gyár a stúdiós referenciakép alapján hangolt be.

A Vivid és a Dinamikus módot filmezéshez soha ne használjuk. Ezek ugyan látványosak, de hosszú távon fárasztják a szemet, eltorzítják a valódi színeket, és olyan képet adnak, amelyet egyetlen rendező sem szánt nekünk. A Sport mód sportközvetítéshez kialakított profil – más tartalomnál szintén kerüljük.

Egy gyors összefoglaló, így állítsuk be a tévét

Ha nincs kedvünk végigmenni minden menüponton, legalább ezt a három dolgot tegyük meg, mielőtt legközelebb filmet nézünk:

Kapcsoljuk át a képmódot Film, Mozi vagy Filmkészítő üzemmódba

Kapcsoljuk ki a mozgásjavítást, amelyet a gyártók Motion Smoothing, TruMotion vagy Auto Motion Plus névvel jelölnek

Állítsuk a színhőmérsékletet Melegre vagy Meleg 1-re, és kapcsoljuk ki a dinamikus kontrasztot

Ez a három lépés önmagában is radikálisan megváltoztatja a képet – a legtöbb tévőn már ettől teljesen más élmény lesz a filmezés.

Három perc, és a tévénk végre azt mutatja, amit a stúdióban szántak nekünk.

