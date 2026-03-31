Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most jött: brutális robbanás történt egy vegyi üzemben: rengeteg a sérült – képek, videók

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

trend

Káoszt és anarchiát okoztak a tinik, be kellett zárni a boltot

52 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Természetesen a TikTokról jött az inspiráció. Kaotikus helyzetet okoztak a tinik a trambulinparkban.
trendTikToktini

Teljes káosz tört ki egy floridai trambulinparkban, miután egy közösségi médiában terjedő trend hatására váratlanul több száz tini lepte el az épületet. Az eset március 21-én történt az Urban Air Trampoline and Adventure Parkban, a dolgozók és a biztonsági őrök tehetetlenül nézték, ahogy a látogatók rövid idő alatt messze a kapacitásán felül túlterhelték a szórakozóhelyet.

A legtöbb rossz ötlethez hasonlóan a tinik mostani csínytevése is a TikTokról származik
Fotó: Eliott Reyna / Unsplash

A helyzet gyorsan kezelhetetlenné vált: a rendőrség által több száz fősre becsült tömeg nemcsak az épületet, hanem a parkolót is megtelítette, így az üzemeltetők kénytelenek voltak idő előtt bezárni. A rendőrség testkamerás felvételei is rögzítették az eseményeket, amelyeken látható, ahogy a kiérkező járőrök próbálják megfékezni a hangoskodó és sokszor engedetlen fiatalokat.

Nem ez volt az első tini támadás

A hatóságok szerint az eset hátterében a TikTokon terjedő „teen takeover” trend áll. Ennek során a fiatalok online szerveződést követően nagy számban jelennek meg nyilvános helyeken vagy vállalkozásoknál, jobb esetben csak értetlenséget és bosszúságot kiváltva, rosszabb esetben veszélyes helyzeteket teremtve.

A rendőrök többször felszólították a jelenlévőket a távozásra, azonban sok tini ezt figyelmen kívül hagyta, ami végül nyolc letartóztatáshoz vezetett.

Mostanra az Egyesült Államok több pontján előfordultak hasonló incidensek. A legemlékezetesebb tavaly májusban történt, háromszáz tini lényegében leállított egy belépőjegyes karnevált New Jersey-ben, majd elárasztották a közeli bevásárlóközpontot, aminek a boltjai végül a vevők biztonságára hivatkozva kénytelenek voltak idő előtt bezárni.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!