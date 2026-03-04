Elképesztő funkciót kapott ez a túlélőmobil

Minden idők legváratlanabb telefonos funkciójával állt elő a kínai Oukitel, a Mobile World Congress kiállításon mutogatott WP63 túlélőmobiljával szó szerint tűz gyújtható, adta hírül az Engadget. A funkció biztonsági okból mobilappon keresztül aktiválható: ki kell nyitni a telefon tetején lévő rekeszt, majd a mobilappban lévő gombot megnyomva felizzik a rekeszben lévő tekercselés, így papír vagy gyújtós is lángra lobbantható vele.

Tűz gyújtható az Oukitel WP63 túlélőmobillal

Fotó: Mat Smith / Engadget

Az Oukitel WP63-at a többség persze a 20 000 milliamperes akkuja miatt fogja megvenni, ez használati körülményektől függően sok napnyi üzemidőt kínálhat. Ezen túlmenően powerbankként is használható, a beépített USB-C kábelén át akár 18W teljesítménnyel is képes tölteni a rádugott eszközöket.

Végül a hátulján lévő LED panel is külön említést érdemel, nagy fényerejű lámpaként használható a telefon.

Tényleg fél tégla méretű a tűzgyújtó túlélőmobil

A rendkívüli kapacitású akku persze óriási méretű, így az Oukitel WP63 túlélőmobil 27 mm vastag. Kontextusként a régimódi tömör tégla 65 mm magas, így minimális túlzással fél tégla vastag a készülék.

Az Oukitel telefonja abban is hasonlít a téglákhoz, hogy nem a legmodernebb technológia: 6,7"-es és 720p felbontású, bár valamiért 120 Hz-es kijelzőt kapott, a működtetéséről Unisoc T8200 rendszerlapka gondoskodik. A többi specifikációját nem árulta el a gyártó, pedig a súlyára biztosan sokan kíváncsiak lennének.

A telefon várhatóan 500 dollár környékén válhat elérhetővé, de egyelőre nem tudni, hogy mikor.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!