Úgy működik majd a videóhívás, ahogy mindig is kellett volna

A koronavírusos időkben drámai mértékben nőtt a videóhívások népszerűsége, hiszen az egymás iránti aggodalom és az otthon maradási kötelezettségek családokat és baráti társaságokat szakítottak szét. Ezzel a technológiával nem csak hallhatták, de láthatták is egymást az emberek.

Sokkal könnyebbé és kényelmesebbé válik a videóhívások indítása

A mobilokról és számítógépekről is működő videóhívás évtizedek óta velünk van, és sosem volt nehéz a használata, csak megfelelő csevegőappra van szükség hozzá. Ennek ellenére pár évvel ezelőtt teljes újdonság volt a többség számára, sosem használták korábban, mert nem úgy működik, mint ahogy azt elvárnák.

Ez emberek azt szeretnék, ha ugyanúgy tudnának videóhívást kezdeményezni a mobiljukról, mint ahogy hanghívást is indítanak. Nem intuitív, hogy mobilappok telepítésére és regisztrációkra van szükség.

Tényleg egyszerűvé válhatnak a videóhívások

Most örömhír érkezett a videóhívások kapcsán, az SMS utódjaként szolgáló RCS technológiát fejlesztő iparági szervezet beépítette ezt a funkcionalitást az RCS 4.0 szabványba.

Ennek az elterjedését követően végre úgy működhet majd a videótelefonálás, mint ahogy mindig is kellett volna.

Csak meg kell majd keresni a névjegyek között a kívánt személyt, majd a hívás vagy üzenetküldés gombok helyett a videóhívásra kell rányomni.

Egyelőre nem világos, hogy az RCS 4.0 szabványt mikor kezdhetik el támogatni a mobilokon lévő SMS/RCS appok és tárcsázóappok, de az eddigi tapasztalatok alapján talán 2026 végétől vagy 2027 során válhatnak elérhetővé a szükséges verzióik.

