A tehetősek hobbijává vált a videójáték

Elszállt a prémium játékok elkészítésének a költsége, a hardverárak szintén az egekben vannak, mindez pedig az általános gazdasági nehézségekkel kombinálva nyugtalanító folyamatokat indított el a videójátékok piacán, állítja a Circana Research piackutató cég elemzője. Mat Piscatella az Edge magazinnak adott interjújában úgy véli, hogy a prémium videójátékokkal való szórakozás anyagi okból egyre inkább egy szűk közönség privilégiuma, miközben a gamerek egyre bővülő tábora kénytelen beérni a pénzükre mikrotranzakciókon keresztül utazó, free-to-play címekkel.

Visszaüthet a játékiparra, hogy luxussá válik a prémium videójátékokkal való szórakozás

„A piac egyre nagyobb szelete hajt rá a tehetősükre, a nagyobb bevételűekre, miközben a piac alacsonyabb bevételű közönsége csak küszködik”. Az elemző szerint a kiadók és a fejlesztők alapvetően üzleti kényszerűségből egyre nagyobb piacot hagynak meg a Fortnite-hoz, a Minecrafthoz, a Robloxhoz, vagy a mobiljátékokhoz hasonló termékeknek, viszont ez hosszabb távon sem a játékosok, sem pedig a prémium játékok iparának az érdekeit sem szolgálja.

Nemcsak a videójáték, de a konzol és a PC is drága

Piscatella helyzetelemzése nem meglepő annak fényében, hogy a prémium játékokat nem csak megvásárolni kell, de megfelelő PC vagy játékkonzol is szükséges a futtatásukhoz, ezek beszerzése kezdett egyre több gamer számára lehetetlenné válni.

A játék sosem volt olcsó mulatság, de eljutottunk odáig, hogy a legújabb áremelése után már 230 ezer forintnál kezdődik majd a PlayStation 5, míg egy teljesen belépőszintű gamer PC nagyságrendileg 400 ezer forint. Még a Nintendo Switch 2 is 200 ezer forint, pedig az kézikonzol, és egyelőre a memóriaválság miatti áremelés is elkerülte.

A játékipar hardveres szereplői évek óta trendszerűen a fizetőképes közönségből próbálnak minél többet kihúzni, legyen szó az AMD-hez és az NVIDIA-hoz hasonló chiptervezőkről, vagy a kész termékeket forgalmazó gyártókról. A memóriaválság már csak feltette a pontot az i-re.

Piscatella szerint az egyetlen pozitív jelenség a számítógépekhez köthető: a PC-s piac képes a felszínen tartani egy kis költségvetésű termékeket készítő, játékfejlesztői közösséget. A termékeik gyakran üde színfoltot jelentenek, a prémium játékok árának felébe-harmadába kerülnek, ráadásul nincs komoly hardverigényük, így olyan gépeken is vígan futnak, amelyek az újabb prémium játékokkal már nem birkóznak meg.