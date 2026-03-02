Még idén elérhetővé válik a gondokat megoldó a Wi-Fi 8

Továbbra is a Wi-Fi 7 korai időszakában járunk, a legtöbb piacon kapható mobil, laptop és router még ezt a szabványt sem támogatja, de a Qualcomm máris a következő nagy dobásra készül. A barcelonai Mobile World Congress (MWC) apropójából a cég bemutatta az első Wi-Fi 8-cal is kompatibilis chipjét.

A routernek és a hozzá kapcsolódó eszköznek is támogatnia kell a Wi-Fi 8 szabványt

Fotó: Jonas Leupe / Unsplash

A FastConnect 8800 modemet laptopokba, mobilokba, routerekhez hasonló hálózati eszközökbe szánja a vállalat, a Wi-Fi 8 szabvány mellett a következő generációs Bluetooth 7.0-t is támogatja.

Papíron akár 11,6 Gbps átviteli sebességre is képes lehet wifin keresztül, amivel rádupláz elődjének maximumára, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy megtriplázza a gigabites átviteli sebesség hatósugarát.

A Bluetooth 7.0 szintén nagy újítás, a jelenleg 2 Mbps sebességről 7,5 Mbps tempóra emeli a technológia sávszélességét, ami lehetővé teheti majd a jövőben az audiofil minőségű zenehallgatást a Bluetooth fülesekkel. Végül a Qualcomm új chipje a legújabb Ultra Wideband (UWB) és Thread 1.5 szabványokat is támogatja.

Még idén jönnek a Wi-Fi 8-as chippel szerelt termékek

Az elődjével azonos módon a FastConnect 8800 lapkát is 6 nm-es technológiával gyártatja a Qualcomm, de annál 15%-kal kisebb és 30%-kal alacsonyabb fogyasztású.

Máris készül a Wi-Fi 8 bevezetésére a Qualcomm

Fotó: Qualcomm

A Qualcomm szerint az első FastConnect 8800 chipet használó eszközök még az idei év végén piacra kerülnek, de konkrétumokkal nem szolgált a vállalat. Ezen túlmenően fontos látni, hogy a Wi-Fi 8 működéséhez a routernek és a hozzá csatlakozó eszköznek is támogatnia kell a technológiát, így belátható jövőben csak dísz lesz abban a néhány eszközben, ami egyáltalán támogatja.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!