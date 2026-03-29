A kiugrott ukrán kém bevallotta, hogy a Stripe nevű online fizetési oldalon keresztül is finanszírozzák az ukránok a Tisza Pártot

Lassú az internet? A Wi-Fi-hálózat gyorsítása egyszerűbb, mint hinnénk

Pufferel a stream, szakadozik a videóhívás, pedig a csomag elvileg gyors — ismerős helyzet? A Wi-Fi-hálózat gyorsítása a legtöbb esetben nem igényel új eszközt vagy szerelőt, csupán egyetlen okos döntést.
Lassú az internet, pedig a csomag elvileg gyors? A probléma legtöbbször nem a szolgáltatónál van, hanem otthon — pontosabban a router elhelyezésében és beállításaiban. A Wi-Fi-hálózat gyorsítása sok esetben egyetlen, bárki által elvégezhető lépés kérdése, amelyhez nem kell műszaki tudás, csak egy perc szabad idő.

A Wi-Fi-hálózat gyorsítása nem műszaki bravúr — egy apró változtatással percek alatt érezhető különbséget érhetünk el.
Mi lassítja valójában az otthoni Wi-Fi-t?

A router a legtöbb otthonban ott áll, ahova a szerelő egyszer letette — általában egy sarokban, egy szekrény tetején vagy éppen a falhoz szorítva. A Wi-Fi-jel azonban minden irányba sugárzik, és a falak, bútorok, tükrök, sőt a mikrohullámú sütő is gyengíti azt. Ha a készülékeink messze vannak a routertől, vagy vastag falak választják el őket, a kapcsolat lelassul — hiába fizetünk gyors csomagért.

A Wi-Fi-hálózat gyorsítása: az egy lépés, ami sokat változtat

Helyezzük a routert a lakás geometriai középpontjába, magasabbra, lehetőleg szabad térbe. A legtöbb esetben ez az egyetlen módosítás észrevehetően javítja a jelerősséget az egész lakásban. Ha ez nem lehetséges, érdemes megfontolni az alábbi három kiegészítő megoldást:

  • Csatornaváltás: a router adminisztrációs felületén váltsunk kevésbé zsúfolt Wi-Fi-csatornára — a szomszédok routerei ugyanis versenyeznek a miénkkel a frekvenciáért.
  • 5 GHz-es sáv használata: ha a routerünk és a készülékünk is támogatja, váltsunk a gyorsabb, kevésbé terhelt 5 GHz-es sávra rövid távolságon.
  • Rendszeres újraindítás: a router hetente egyszeri újraindítása megszabadítja a túlterhelt memóriától, és sokszor azonnal javítja a sebességet.

Hogyan ellenőrizzük az eredményt?

Miután elvégeztük a változtatást, mérjük meg a sebesség különbségét egy ingyenes online eszközzel — például a Speedtest.net oldalon. Érdemes a mérést a router közelében és távolabb is elvégezni, hogy lássuk, valóban egyenletesebb-e a lefedettség. Ha az eredmény nem kielégítő, a fenti kiegészítő lépések valamelyike szinte biztosan hoz további javulást.

