Alufólia a router mögé? Erről a trükkről önnek is tudnia kell!

Ott lapul a konyhában, amire szüksége van. Gyorsabb lehet a letöltés, befejeződhet a filmek akadozása a wifi felturbózása után.
Az otthoni wifi jelének gyengesége tömegek számára teszi bosszantóvá az internet használatát, a letöltések lassúságától a streaminggel nézett filmek és sorozatok akadozásáig frusztrációk egész hadát okozza a rossz kapcsolat.

Mindig is ott lapulhatott a konyhájában az anyag, ami képes lehet megoldani a wifis nyűgeit
A legjobb esetben a rossz jelerősség gondja megoldható azzal, hogy jobb helyre kell tenni a wifi routert: fizikailag közelebb kell vinni a hozzá csatlakozó eszközökhöz, és meg kell győződni arról, hogy nincsenek falhoz, bútorhoz, vagy akár szobanövényhez hasonló tárgyak köztük, amelyek blokkolják a jelet. 

Az a legjobb, ha teljesen szabad a kilátás: egyenes vonalban el lehet látni a routertől a hozzá csatlakozó eszközökig.

Konyhai alapanyaggal javítható lehet a wifi jele

Mindezek tetejébe most figyelmet kapott egy döbbenetesen egyszerű trükk, ami nemcsak szinte ingyen van, de bárki kipróbálhatja, amint hazaért: a wifi javítására az alufólia is használható lehet.

Ez nem hiedelem, az alumínium képes valamelyest visszaverni a wifi router által kiadott rádiójeleket, hasonlóan egy tükör által visszatükrözött fényhez.

Visszatükrözéssel hasznosítható lehet a wifi rádiójelek olyan része, amelyek egyébként teljesen felesleges irányokba szóródnának.

A trükk nagyon egyszerű, az alufóliát olyan módon kell „C” alakban a router köré helyezni, hogy fóliáról visszaverődő rádiójelek a kívánt irányokba tükröződjenek, azaz a wifire csatlakozó eszközök felé.

A kitett fólia pontos méretével és pozíciójával érdemes kísérletezni, egészen apró különbségek érdemi változást hozhatnak a sebességekben. A kísérlet megkezdése előtt és aközben közben érdemes internetes sebességméréseket végezni, hiszen így objektíven követhető, hogy mi történik a fóliázás hatására.

Fontos tudni, hogy a trükk működésének a hatékonysága rendkívül helyzetfüggő. Ha vastag falak blokkolják a wifit, akkor elképzelhető, hogy nem hoz eredményt az alufóliás jelterelés. Viszont ha viszonylag közvetlen rálátás van a router és hozzá csatlakozó eszköz között, a problémát inkább a köztük lévő nagy távolság jelenti, akkor sokkal jobb esély van a sikerre.

