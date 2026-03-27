Betiltotta a Wikipedia, ilyet nem lehet tenni

A Wikipedia új irányelvet vezetett be, amely megtiltja a szócikkek mesterséges intelligenciával való generálását, továbbá azok MI-vel való újraírását. A döntés hátterében az áll, hogy az ilyen tartalmak gyakran sértik az oldal alapvető szerkesztési elveit, a hitelesség és az ellenőrizhetőség követelményeit.

A Wikipedia sorsa múlik azon, hogy mennyire bízhatnak meg az olvasók a szócikkek információban

Az új szabályozás egyelőre csak az angol nyelvű Wikipediára vonatkozik. Ugyanakkor az enciklopédia nem tiltotta meg teljesen az MI-alapú eszközök használatát, a szerkesztők használhatják azokat például stilisztikai javításokra és fordításokra.

A használatuk esetén a szerkesztőknek meg kell győződniük arról, hogy a gépi rendszerek nem adtak hozzá maguktól tartalmat a szócikkhez, a gépi fordítások pedig pontosak.

Évek óta küzd az MI-problémával a Wikipedia

A mostani szabálymódosítás háttere, hogy a Wikipedia szerkesztői közössége évek óta egyre ádázabb harcot kénytelen vívni a generatív MI-vel készült szócikkek ellen. Ezek egy része alacsony minőségű, a forrásaik megjelölésének hiányában pedig megbízhatatlanok.

A problémás szócikkek készítői nem feltétlenül rosszindulatúak, de nem érzik annak a súlyát, hogy a Wikipedia látogatói gyakran kételkedés nélkül elfogadják tényként az ott olvasott információkat.

A Wikipedia háza táján már évek óta téma a generatív mesterséges intelligencia használata. Az aktuális konszenzus szerint vannak produktivitási célból elfogadható és megengedett módjai, de az MI-alapú eszközök használata nem mehet a szócikkek megbízhatóságának a rovására.

