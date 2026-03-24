Javítják a Windowst, gyorsabban fog működni

A Windows 11-et használók panaszainak sok évnyi figyelmen kívül hagyását követően idén látszólag felébredt a Microsoft, január végén ígéretet tett az operációs rendszer legsúlyosabb problémáinak a kezelésére. A szoftvercég azt állítja, hogy idén a megbízhatóság és a teljesítmény javítása lesz a Windows fejlesztőinek elsődleges feladata, emellett pedig el fogják távolítani az MI-alapú Copilot segédet is az olyan helyekről, ahova teljesen értelmetlenül erőltették be.

Éveken át hanyagolta a Windows 11 fundamentális problémáinak kezelését a Microsoft

A napokban friss információk érkeztek a nagy terv kapcsán, a Microsoft elárulta, hogy konkrétan mire lehet számítani. Nagyon fontos kérdéssel kezdve a programozók jelentősen csökkenteni szeretnék a Windows 11 memóriahasználatát, hogy ne kezdjen a legkisebb megerőltetés hatására is az életéért küzdeni a 8 GB memóriával ellátott laptopokon és asztali gépeken.

A Windows 11 minimum memóriaigénye papíron 4 GB, de néhány alkalmazás elindítása után ennek a kétszerese is kevés lehet. Érdekességként ha teheti, akkor a PC bekapcsolása után olyan 6 GB memóriát eszik meg reggelire a rendszer, így kevés marad a használni kívánt appoknak, például a szintén memóriaigényes böngészőknek.

A memória használatának a racionalizálása jelenleg azért is kiemelkedő fontosságú, mert a memóriaválság miatt várhatóan az összes új, belépőkategóriás laptopot vásárlónak meg kell majd elégednie 8 GB-tal.

Gyorsabban pattognak majd a Windows ablakai

A Microsoft blogbejegyzése szerint a memóriahasználat általános csökkentése mellett újabb optimalizációkkal szeretnék elérni, ha egyrészt jobban teljesítenének erős terhelés alatt a számítógépek, másrészt gyorsabban reagálnának a kezelőfelületi elemek.

Az utóbbira remek példa a Start menü, egyszerűen lomhán működik, és ez teljesen független attól, hogy milyen hardver van a számítógépben. Az alap technológia lassú, amiben megírták, de most át kívánják írni sokkal gyorsabban működőre.

A Microsoft által megígért változtatások elméletileg az idei évben válnak majd elérhetővé, ennél konkrétabb ütemtervvel egyelőre nem szolgált a vállalat. Természetesen mindenki ingyen megkapja majd ezeket a fejlesztéseket, aki Windows 11-es számítógépet használ, így a remények szerint a belátható jövőben egy lendületesebben működő, kevesebb frusztrációt okozó rendszerré válik majd a világszerte több milliárd számítógépező által használt termék.