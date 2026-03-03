Ketrecbe zárják a Windows kalózkodásának csúcsragadozóját

Szokatlan jellegű bírósági ügyben született ítélet az amerikai Florida államban, a Windows és az Office illegális forgalmazása miatt 22 hónap börtönt kapott egy 52 éves nő, plusz 50 ezer dollárnyi kártérítés megfizetésére is kötelezték.

Működtek a nőtől vett Windows és Office licenckulcsok, de a vevők ténylegesen kalóz szoftverért fizettek

Az üzletelése során több álnevet is használt Heidi Richards egy vállalkozásán keresztül 2018 és 2013 között több tízezer Windows 10 és Microsoft Office eredetiségi matricát vásárolt egy bűntárs texasi cégtől, jócskán piaci áron alul.

Ezeket számítógépgyártóknak és informatikai szolgáltatócégeknek forgalmazza a Microsoft, a matrica arra ad jogot a vevőknek, hogy telepítsék a Windowst vagy az Office-t a számítógépekre. Viszont a felhasználás csak akkor jogtiszta és legális, ha a vevő felragasztja a matricát a számítógépre, majd a matricán lévő licenckulccsal aktiválja a laptopon vagy asztali PC-n futó szoftvert.

Olyan számítógépen jogszerűtlen aktiválni és használni a Windowst vagy az Office-t, amelyen nincs rajta a felhasznált licenckódot tartalmazó, eredetiséget igazoló matrica.

A neten üzletelt a Windows és az Office kulcsaival a nő

Ez utóbbi nem zavartatta a nőt, a texasi bűntárstól megvásárolt Windows és Office matricákon szereplő licenckulcsokat leíratta Excel-táblákba a cégének a dolgozóival, majd az interneten olcsón és önmagukban árulta a kódokat.

A nő illegálisan forgalmazta a Microsoft szoftvereit. A vevői képesek voltak a kulcsaival aktiválni a szoftvereket, de gyakorlatilag a Windows és az Office kalóz verzióért fizettek, jogszerűtlenül használják a termékeket.

Nem érkezett információ arról, hogy Richards személyesen mennyit profitált az üzletből, de a bűntárs texasi cégnek durván 5,15 millió dollárt fizetett a matricákért, ami jelenlegi árfolyamon bő 1,7 milliárd forintot jelent.

