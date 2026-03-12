Több tucat biztonsági hibát találtak a Windowsban

Magyar idő szerint kedd este befutottak a Microsoft havi rendszerességgel kiadott hibajavításai. A márciusi patch kedden a Microsoft összesen 77 sérülékenységet foltozott be többek közt a Windowsban és az Office-ban, amelyet közül három kapott kritikus besorolást, kettő távoli kódfuttatást, egy pedig információszivárgást tett lehetővé.

77 sebezhetőséget javított a 2026. márciusi frissítésekben a Microsoft, a Windows és az Office is érintett

Ezzel a márciusi patch kedd viszonylag visszafogottnak mondható, a javított sérülékenységek közül csupán kettő bizonyult nulladik napinak, és ezek is csak „fontos” besorolást kaptak a biztonsági szakemberektől. A nulladik napi hibák olyan sebezhetőségek, amelyeknek a dokumentációja azelőtt nyilvánosan elérhetővé vált, hogy a Microsoft meg tudta volna kezdeni a javításaik terjesztését.

Gyárilag automatikusan települnek a Windows frissítései

A márciusi hibajavító kedden kiadott frissítéseket automatikusan letöltik és telepítik a Windows 10 és Windows 11 rendszerek, bár az előbbi esetében be kell lépni a kiterjesztett támogatási programba a biztonsági javítások kéréséhez.

Aki kikényszerítené a biztonsági frissítések azonnali telepítését, annak a Gépház alkalmazás Windows Update részében egy manuális frissítéskeresést kell végrehajtania.

További érdekesség, hogy a márciusi javításokkal folytatódott a régebbi számítógépek biztonságos indításhoz szükséges biztonsági tanúsítványainak a megújítása, így érdemes a használaton kívüli számítógépeket is frissíteni.

