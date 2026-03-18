Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

microsoft

Kéretlenül telepítette volna a Windows ezt az appot a számítógépekre

59 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Visszavonulót fújt a Microsoft. Mégsem települ automatikusan ez az app a Windows alapú számítógépekre
Link másolása
Vágólapra másolva!
microsoftwindowscopilotai

A Microsoft korábbi tervei szerint a Microsoft 365 Copilot alkalmazás automatikusan települt volna azokra a Windows gépekre, ahol a Microsoft 365 irodai programcsomag fut.

Fotó: Microsoft

Ez azt jelentette volna, hogy a felhasználók külön kérés nélkül is megkapják az AI-alapú asszisztenst, amely a Word, Excel és PowerPoint mellett működik. A cél egyértelmű volt: minél több felhasználóhoz eljuttatni a Copilot funkcióit, és növelni az AI-eszközök használatát.

Most váratlanul leállították a terítést a Windows rendszerén

A legfrissebb információk szerint azonban a Microsoft egyelőre leállította az automatikus telepítést. 

A vállalat közlése alapján az eredetileg tervezett rollout „ideiglenesen le van tiltva”, és egyelőre nem tudni, mikor indul újra. 

Fontos részlet, hogy ez a változás nem érinti azokat a gépeket, ahol az alkalmazás már telepítve van – ezek továbbra is működnek.

Mi is ez az alkalmazás pontosan?

A Microsoft 365 Copilot egy olyan központi felület, amely az AI-funkciókat integrálja a Microsoft irodai programjaiba. Segítségével szövegeket generálhatunk, adatokat elemezhetünk, prezentációkat készíthetünk, vagy akár automatizálhatunk bizonyos feladatokat. A Microsoft célja az volt, hogy egyetlen alkalmazásból érjük el ezeket a képességeket, és könnyebben használjuk a mesterséges intelligenciát a mindennapi munkában. 

Mi állhat a döntés mögött?

A Microsoft egyelőre nem adott részletes magyarázatot arra, miért állította le az automatikus telepítést. 

Ugyanakkor több lehetséges ok is felmerül:

  • felhasználói visszajelzések az „erőltetett” telepítés miatt
  • vállalati ügyfelek igénye a nagyobb kontrollra
  • szabályozási vagy régiós különbségek

Az is beszédes, hogy bizonyos régiókban korábban sem tervezték az automatikus telepítést.

A cégek továbbra is dönthetnek róla

Fontos, hogy az IT-adminisztrátorok továbbra is saját maguk telepíthetik a Copilot alkalmazást a vállalati gépekre. Sőt, lehetőség van arra is, hogy teljesen letiltsák vagy későbbre halasszák a bevezetést. Ez különösen fontos lehet azoknál a cégeknél, ahol szigorúbb szabályok vonatkoznak az új szoftverek bevezetésére.

Nem tűnt el, csak szünetel

Fontos kiemelni, hogy a Copilot nem tűnt el, és a Microsoft továbbra is erősen épít az AI-ra. Az automatikus telepítés leállítása inkább egy taktikai visszalépésnek tűnik, nem pedig irányváltásnak. Valószínű, hogy a jövőben új formában vagy más feltételekkel ismét megjelenik majd az automatikus terjesztés.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!