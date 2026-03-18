Kéretlenül telepítette volna a Windows ezt az appot a számítógépekre

A Microsoft korábbi tervei szerint a Microsoft 365 Copilot alkalmazás automatikusan települt volna azokra a Windows gépekre, ahol a Microsoft 365 irodai programcsomag fut.

A Microsoft korábbi tervei szerint a Microsoft 365 Copilot alkalmazás automatikusan települt volna azokra a Windows gépekre, ahol a Microsoft 365 irodai programcsomag fut.

Ez azt jelentette volna, hogy a felhasználók külön kérés nélkül is megkapják az AI-alapú asszisztenst, amely a Word, Excel és PowerPoint mellett működik. A cél egyértelmű volt: minél több felhasználóhoz eljuttatni a Copilot funkcióit, és növelni az AI-eszközök használatát.

Most váratlanul leállították a terítést a Windows rendszerén

A legfrissebb információk szerint azonban a Microsoft egyelőre leállította az automatikus telepítést.

A vállalat közlése alapján az eredetileg tervezett rollout „ideiglenesen le van tiltva”, és egyelőre nem tudni, mikor indul újra.

Fontos részlet, hogy ez a változás nem érinti azokat a gépeket, ahol az alkalmazás már telepítve van – ezek továbbra is működnek.

Mi is ez az alkalmazás pontosan?

A Microsoft 365 Copilot egy olyan központi felület, amely az AI-funkciókat integrálja a Microsoft irodai programjaiba. Segítségével szövegeket generálhatunk, adatokat elemezhetünk, prezentációkat készíthetünk, vagy akár automatizálhatunk bizonyos feladatokat. A Microsoft célja az volt, hogy egyetlen alkalmazásból érjük el ezeket a képességeket, és könnyebben használjuk a mesterséges intelligenciát a mindennapi munkában.

Mi állhat a döntés mögött?

A Microsoft egyelőre nem adott részletes magyarázatot arra, miért állította le az automatikus telepítést.

Ugyanakkor több lehetséges ok is felmerül:

felhasználói visszajelzések az „erőltetett” telepítés miatt

vállalati ügyfelek igénye a nagyobb kontrollra

szabályozási vagy régiós különbségek

Az is beszédes, hogy bizonyos régiókban korábban sem tervezték az automatikus telepítést.

A cégek továbbra is dönthetnek róla

Fontos, hogy az IT-adminisztrátorok továbbra is saját maguk telepíthetik a Copilot alkalmazást a vállalati gépekre. Sőt, lehetőség van arra is, hogy teljesen letiltsák vagy későbbre halasszák a bevezetést. Ez különösen fontos lehet azoknál a cégeknél, ahol szigorúbb szabályok vonatkoznak az új szoftverek bevezetésére.