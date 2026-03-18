Kéretlenül telepítette volna a Windows ezt az appot a számítógépekre

A Microsoft korábbi tervei szerint a Microsoft 365 Copilot alkalmazás automatikusan települt volna azokra a Windows gépekre, ahol a Microsoft 365 irodai programcsomag fut.
Ez azt jelentette volna, hogy a felhasználók külön kérés nélkül is megkapják az AI-alapú asszisztenst, amely a Word, Excel és PowerPoint mellett működik. A cél egyértelmű volt: minél több felhasználóhoz eljuttatni a Copilot funkcióit, és növelni az AI-eszközök használatát.
Most váratlanul leállították a terítést a Windows rendszerén
A legfrissebb információk szerint azonban a Microsoft egyelőre leállította az automatikus telepítést.
A vállalat közlése alapján az eredetileg tervezett rollout „ideiglenesen le van tiltva”, és egyelőre nem tudni, mikor indul újra.
Fontos részlet, hogy ez a változás nem érinti azokat a gépeket, ahol az alkalmazás már telepítve van – ezek továbbra is működnek.
Mi is ez az alkalmazás pontosan?
A Microsoft 365 Copilot egy olyan központi felület, amely az AI-funkciókat integrálja a Microsoft irodai programjaiba. Segítségével szövegeket generálhatunk, adatokat elemezhetünk, prezentációkat készíthetünk, vagy akár automatizálhatunk bizonyos feladatokat. A Microsoft célja az volt, hogy egyetlen alkalmazásból érjük el ezeket a képességeket, és könnyebben használjuk a mesterséges intelligenciát a mindennapi munkában.
Mi állhat a döntés mögött?
A Microsoft egyelőre nem adott részletes magyarázatot arra, miért állította le az automatikus telepítést.
Ugyanakkor több lehetséges ok is felmerül:
- felhasználói visszajelzések az „erőltetett” telepítés miatt
- vállalati ügyfelek igénye a nagyobb kontrollra
- szabályozási vagy régiós különbségek
Az is beszédes, hogy bizonyos régiókban korábban sem tervezték az automatikus telepítést.
A cégek továbbra is dönthetnek róla
Fontos, hogy az IT-adminisztrátorok továbbra is saját maguk telepíthetik a Copilot alkalmazást a vállalati gépekre. Sőt, lehetőség van arra is, hogy teljesen letiltsák vagy későbbre halasszák a bevezetést. Ez különösen fontos lehet azoknál a cégeknél, ahol szigorúbb szabályok vonatkoznak az új szoftverek bevezetésére.
Nem tűnt el, csak szünetel
Fontos kiemelni, hogy a Copilot nem tűnt el, és a Microsoft továbbra is erősen épít az AI-ra. Az automatikus telepítés leállítása inkább egy taktikai visszalépésnek tűnik, nem pedig irányváltásnak. Valószínű, hogy a jövőben új formában vagy más feltételekkel ismét megjelenik majd az automatikus terjesztés.
