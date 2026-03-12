Minden számítógép egy kicsit Xbox lesz a jövő hónaptól

A Microsoft gaming üzletágának új vezetője a múlt héten célzott rá, hogy Xboxszal kapcsolatos újdonságokra lehet számítani a héten megrendezésre kerülő Game Developers Conference szakmai eseményen. Nem a levegőbe beszélt, ráadásul a számítógépes és a konzolos játékosok számára is jövőt előrevetítő bejelentéseket tett a vállalat.

A számítógépek xboxosabbá, az Xbox pedig számítógépesebbé válik a következő években

Fotó: Diego Marín / Unsplash

A PC-s játékosok számára érdekes fejlemény, hogy idén áprilisban egyes nem részletezett piacokon elérhetővé válik a Windows 11-ben az Xbox Mode. Ez a windowsos kézikonzolokra kifejlesztett, kontrollerrel kezelhető indítófelület, amely konzolos kényelmet és egyszerűséget próbál kínálni főként azoknak, akik a tévéjükre kötve használják a gamer számítógépüket.

A felületet a Windows Insider és az Xbox Insider programban már tavaly ősz óta nyilvánosan teszteli a Microsoft, most pedig megkezdődik az általános elérhetővé tétele.

Az Xbox Mode lehetővé teszi a játékosok számára, hogy zökkenőmentesen váltsanak a munka és a játék között: egy ismerős, teljes képernyős, kontrollerre optimalizált Xbox-élményt nyújt, miközben megőrzi a Windows nyitottságát

– harangozta be a funkciót Jason Ronald, a következő generációs Xboxért felelős alelnök.

Jövőre kapják meg a fejlesztők az új Xbox konzolt

A lényegében álcázott számítógépnek mondható, következő Xbox kapcsán is volt mondanivalója a Microsoftnak. A vállalat szerint Project Helix néven futó otthoni konzol új architektúrákra épülő AMD processzort és grafikus vezérlőt használ majd, az egyedi tervezésű rendszerlapkája pedig nagyságrendi szintű előrelépést hoz a sugárkövetéses renderelésben, avagy ray tracingben.

A hardver izomerejét a gépi tanulásos AMD FSR képfelskálázási és képkockagenerálási technológia fogja támogatni, ennek a „Diamond” névre keresztelt verzióját specifikusan az új Xboxhoz fejleszti az AMD.

Végül a Microsoft elárulta, hogy a következő generációs Xbox otthoni konzol korai fejlesztői készleteit várhatóan 2027 végétől fogja a fontos játékfejlesztők rendelkezésére bocsátani, amely alapján reálisnak tűnnek a hírek, hogy a termék csak 2029 magasságában kerülhet a boltok polcaira.