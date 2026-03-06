Hivatalos: PC-s játékok futnak majd az új Xboxon

A körülbelül két héttel ezelőtti, meglepetésszerű kinevezését követően újból megszólalt a Microsoft videójátékos üzletágának új ügyvezető igazgatója. A Phil Spencert leváltott Asha Sharma már a színre lépésekor kijelentette, hogy elkötelezett az Xbox hardverek iránt, most pedig megerősítette a következő otthoni konzollal kapcsolatos eddigi legfontosabb pletykát: xboxos és számítógépes játékok futtatására is képes lesz.
Sharma szerint a Project Helix kódnéven fejlesztett új Xboxról a jövő heti Game Developers Conference eseményen fog egyeztetni az iparági szereplőkkel, azonban nem világos, hogy a nyilvánosság számíthat-e bármiféle további információra a konzol kapcsán.
Megszűnhetnek az Xboxra készült játékok
A felsővezető mostani bejelentése nem tisztázta azt a kulcsfontosságú kérdést, hogy a következő Xboxra készülő játékok ténylegesen xboxos verziók lesznek, vagy a termékek PC-s változatait futtatja-e majd a Microsoft játékkonzolja.
Az utóbbi tűnik valószínűnek, hiszen mi értelme volna PC és Xbox verziókat is készíteni a játékokból, mikor a PC-s változataik futtathatóak az Xboxon. Ehelyett a játékok detektálhatnák, hogy Xboxon futnak, majd betölthetnék az arra szabott grafikai beállításokat.
Végeredmény tekintetében így a megszokott élményt kaphatnák a konzolos játékosok, a PC-s társaikkal ellentétben nem lenne kötelező mindenféle beállításokkal babrálniuk, a fejlesztők pedig megszabadulnának az xboxos verziók elkészítésének a nyűgétől.
Az utóbbi azért is kritikus, mert a hírek szerint drága és prémium termék lesz a következő Xbox, így várhatóan a vevői bázisa sem lesz akkora, ami üzletileg indokolttá tenné, hogy a fejlesztők külön xboxos változatokat készítsenek a termékeikből.
Kapcsolódó hírként a Sony befejezte az egyjátékos húzócímeinek PC-re való kiadását, részben ez a válasz arra, hogy a jövőben az Xbox helyett a PC lesz a PlayStation legnagyobb riválisa.
