Hivatalos: PC-s játékok futnak majd az új Xboxon

A körülbelül két héttel ezelőtti, meglepetésszerű kinevezését követően újból megszólalt a Microsoft videójátékos üzletágának új ügyvezető igazgatója. A Phil Spencert leváltott Asha Sharma már a színre lépésekor kijelentette, hogy elkötelezett az Xbox hardverek iránt, most pedig megerősítette a következő otthoni konzollal kapcsolatos eddigi legfontosabb pletykát: xboxos és számítógépes játékok futtatására is képes lesz.

Xboxos játékokat is futtató, álcázott gamer PC lesz a Microsoft következő konzolja

Fotó: Xingye Jiang / Unsplash

Sharma szerint a Project Helix kódnéven fejlesztett új Xboxról a jövő heti Game Developers Conference eseményen fog egyeztetni az iparági szereplőkkel, azonban nem világos, hogy a nyilvánosság számíthat-e bármiféle további információra a konzol kapcsán.

Megszűnhetnek az Xboxra készült játékok

A felsővezető mostani bejelentése nem tisztázta azt a kulcsfontosságú kérdést, hogy a következő Xboxra készülő játékok ténylegesen xboxos verziók lesznek, vagy a termékek PC-s változatait futtatja-e majd a Microsoft játékkonzolja.

Az utóbbi tűnik valószínűnek, hiszen mi értelme volna PC és Xbox verziókat is készíteni a játékokból, mikor a PC-s változataik futtathatóak az Xboxon. Ehelyett a játékok detektálhatnák, hogy Xboxon futnak, majd betölthetnék az arra szabott grafikai beállításokat.

Végeredmény tekintetében így a megszokott élményt kaphatnák a konzolos játékosok, a PC-s társaikkal ellentétben nem lenne kötelező mindenféle beállításokkal babrálniuk, a fejlesztők pedig megszabadulnának az xboxos verziók elkészítésének a nyűgétől.

Great start to the morning with Team Xbox, where we talked about our commitment to the return of Xbox including Project Helix, the code name for our next generation console.



Project Helix will lead in performance and play your Xbox and PC games. Looking forward to chatting about… pic.twitter.com/Xx5rpVnAZI — Asha (@asha_shar) March 5, 2026

Az utóbbi azért is kritikus, mert a hírek szerint drága és prémium termék lesz a következő Xbox, így várhatóan a vevői bázisa sem lesz akkora, ami üzletileg indokolttá tenné, hogy a fejlesztők külön xboxos változatokat készítsenek a termékeikből.

Kapcsolódó hírként a Sony befejezte az egyjátékos húzócímeinek PC-re való kiadását, részben ez a válasz arra, hogy a jövőben az Xbox helyett a PC lesz a PlayStation legnagyobb riválisa.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!