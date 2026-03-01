Tett valamit az óvodások elmerohasztása ellen a YouTube

A The New York Times oknyomozása szerint a YouTube algoritmusa különösen veszélyes a kisgyerekekre, egyetlen rossz videó megtekintése után máris elmerohasztó tartalmakkal árasztja el a videóajánlásaikat. Ezeket szórakoztatási vagy oktatási célúnak mondják a készítőik, ám maximális nemtörődömséggel összecsapott, mesterséges intelligenciás szemétről van szó, amelyekkel az óvodások és a kisiskolások figyelmére vadásznak a gyártóik.

Továbbra is a szülők dolga, hogy megvédjék a gyermekeiket a YouTube elmerohasztó videóitól

Fotó: Alexander Dummer / Unsplash

A klipek gyakran az ábécé vagy az állatok neveinek tanítását ígérik, ám torz arcok, extra végtagok, értelmetlen szövegek jelennek meg bennük. A legtöbb efféle videó 30 másodpercnél rövidebb, ami nem meglepő, hiszen az MI-alapú videógeneráló szolgáltatásokban ennyi szokott lenni az egyenként készíthető klipek maximális hossza.

Reklámpénzért rohasztják a YouTube-on az óvodások elméit

A kutatók szerint a YouTube algoritmusa a mennyiséget részesíti előnyben a minőséggel szemben. A riporterek több héten át vizsgálták az ajánlásokat, és azt találták, hogy visszatérően ugyanazok a csatornák feleltek a kisgyerekeket célzó elmerohasztás jókora részéért.

A készítőik a reklámpénzre utaznak, közel nulla erőfeszítéssel összecsapott videókkal árasztják el a csatornáikat.

A nyomozásra válaszul a YouTube mind az öt olyan notórius csatornát kitette a partneri programjából, amelyek a riporterek szerint a probléma javáért feleltek. Emiatt a készítőik már nem tudnak pénzt keresni a hulladék tartalmaikkal, és néhány videójukat is törölték a moderátorok.

Viszont a YouTube nem volt hajlandó egy az egyben törölni a csatornákat, így a szülők továbbra is kénytelenek lesznek árgus szemekkel figyelni, hogy miket néznek az óvodás és kisiskolás gyerekeik.

A YouTube pont nemrég jelentette be, hogy idén le kíván csapni az alacsony színvonalú MI-tartalmakra, nemrég fellépett pár csatornával szemben, azonban a videómegosztó látszólag továbbra sem veszi elég komolyan a problémát.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!